«Модель года» стала балериной

Победительница Fashion People Awards в номинации «Модель года» Дарья Овечкина решила расширить сферу деятельности и увлеклась ни много - ни мало балетом. Занятия в специальной группе Дарья посещает несколько раз в неделю, а так же активно занимается с педагогом. «Я в восхищении. Я влюблена в танцы и театр уже давно. С большим удовольствием посещаю постановки в «Большого», но сама заниматься решила только сейчас,» – делится с журналистами Дарья. К слову сказать, в своем хобби Даша уже достигла определенного прогресса. «У Даши идеальное сложение для балета. Ведь от природы она очень стройная с узкой костью – комментирует увлечение ее преподаватель Екатерина – А еще она очень гибкая с потрясающим чувством ритма. Очень жаль, что Дашенька не пришла в наш класс ранее. Из нее могла бы получится прекрасная профессиональная танцовщица».

Впрочем, не только преподаватели по танцам отмечают выдающиеся способности Овечкиной. Помимо карьеры в сфере Айседоры Дункан и покорения подиума (Даша приняла участие в съемках для журналов L’ Offiel, Topbeauty, Tatler и другого глянца), девушка еще активно занимается конным спортом и активно участвует в соревнованиях. «Лошади – это моя любовь с самого раннего детство. У меня есть даже своя лошадка породы Андалусская верховая. Считается, что эти кони наиболее пригодны для Высшей школы верховой выездки, которую еще называют классической, и были в конюшнях многих монархов, имевших сходное со мной увлечение» – считает модель.

Воистину, талантливый человек талантлив во всем. Желаем Дарье покорить танцевальную сцену так же легко, как ей поддался мир гламура, и, конечно же, удачи в ее спортивной карьере.