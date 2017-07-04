«Модель года» выбрала Бентли под цвет сумочки

Капризы знаменитостей не знают границ. Их райдеры дополняют совершенно удивительные требования, а прихоти и просьбы растут изо дня в день. На днях журналистов шокировала модель Дарья Овечкина, недавно получившая престижную премию «Fashion People Awards 2017» в номинации «Модель года». Девушка приехала за компанию со своей звездной подругой на вечеринку Bentley Party. Овечкина призналась, что ее визит на вечеринку состоялся исключительно в целях ознакомления с новыми моделями линейки, ведь Дарья в поисках нового средства передвижения…



«Очень странное совпадение, у меня уже было несколько машин и практически все подходили под мои сумочки. Когда была красная машина, я отдавала предпочтение красным оттенкам, черная – черным. Сейчас вот у меня нежно-сиреневый клатч, пойду присмотрю себе машину этой расцветки, - пошутила Дарья Овечкина, и добавила, - если честно, то для меня автомобиль – это средство передвижения, а не предмет роскоши. Мне очень нравится Бентли, но сейчас меня привлекают другие марки».



Напомним также, что именно Дарья Овечкина является рекламным лицом бренда Бэллы Потемкиной в России, украшая столицу своим лицом на билбордах. Соответственно, статус девушки позволяет ей остановиться свой выбор не только на Бентли, но и на более дорогих и эксклюзивных марках. «Я достаточно скромный человек, мне этот пафос чужд», - комментирует сама модель.