Модель и активистка Адвоа Абоа стала куклой

Компания Mattel выбрала одну из самых популярных девушек мира моды в качестве прообраза новой куклы.

Отмечая 60-летие Барби, компания Mattel выпустила новую модель культовой куклы. На этот раз она перевоплотилась в британскую манекенщицу и активистку Адвоа Абоа. Релиз приурочен к празднованию Международного женского дня и пополнил серию кукол Shero, посвященную выдающимся женщинам. Одели игрушечную Абоа в миниатюрную копию платья Halpern, тюрбан Stephen Jones и босоножки Christian Louboutin.