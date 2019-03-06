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Артем Кузелев

Модель и активистка Адвоа Абоа стала куклой

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  • 06 Марта 201921:47

Компания Mattel выбрала одну из самых популярных девушек мира моды в качестве прообраза новой куклы.

Отмечая 60-летие Барби, компания Mattel выпустила новую модель культовой куклы. На этот раз она перевоплотилась в британскую манекенщицу и активистку Адвоа Абоа. Релиз приурочен к празднованию Международного женского дня и пополнил серию кукол Shero, посвященную выдающимся женщинам. Одели игрушечную Абоа в миниатюрную копию платья Halpern, тюрбан Stephen Jones и босоножки Christian Louboutin.

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