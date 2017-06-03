Модель и блогер Ангелина Волкова приняла участие в Fashion Battle

Недавно в одной из торговых модных галерей в самом центре столицы состоялся Fashion Battle. Проект от Irbis Media Group вот уже третий год собирает на одной площадке лучшие коллекции российских fashion-брендов, объединяя моду, конкурс, шоу-бизнес и позволяя участникам ярко заявить о себе.

В этот раз состязались несколько дизайнеров, шоу-рум и он-лайн бутик.

Известная российская модель, cover-girl глянцевых изданий, колумнист толстых журналов, победительница конкурсов красоты, «девушка месяца» по версии «GQ» Mexico и с недавних пор автор и ведущая собственной рубрики «Светская жизнь» феерично приняла участие в этом мероприятии, поддержав дизайнера Victoria Kuksina выходом на подиум в одном из нарядов Виктории.

Естественно, одним дефиле Ангелина обойтись не могла и побеседовала с присутствующими друзьями-селебрити, попросив их ответить на некоторые вопросы для блога «Светская жизнь».

Виктория Куксина, автор коллекции платьев, которую представляла Ангелина, рассказала, что вдохновляется бесконечной красотой русских женщин. Певица Теона Дольникова «по секрету, на ушко» поведала имя своего недавно родившегося сына. С шоуменом Арчи у Ангелины обнаружилась общая любовь к кедам Converse, а певица Настя Крайнова пожалела, что Ангелина не снималась в только что вышедшем горячем клипе на новый хит «Бешеные панды».