Модель Мэй Маск получит специальную премию

Мать бизнесмена и предпринимателя Илона Маска будет награждена премией The Fashion Group International за переосмысление идей в моде.

Сегодня Мэй Маск 70 лет, но она по-прежнему продолжает карьеру модели. В конце октября эта успешная и одна из самых зрелых моделей мира получит премию The Fashion Group International, которую вручает некоммерческая организация профессионалов американской фэшн-индустрии. В официальном релизе говориться, что Мэй будет отмечена «за переосмысление идей в дизайне».

Кроме Мэй Маск, на церемонии 25 октября в Нью-Йорке будут награждены дизайнеры Вера Вонг, Анна Суи, Оливье Рустен, Кэрол Лим и Умберто Леон.