Модельное агентство Brother делает моду реалистичной

Агентство, созданное три года назад фотографом Майклом Мэйреном, продолжает менять лицо современной индустрии.

В последние годы одной из главных тем модной индустрии стали изменения стандартов и разнообразие. Brother – модельное агентство, которое горячо поддерживает эти процессы и стремится максимально диверсифицировать отрасль. При этом основатель компании Майкл Мэйрен говорит, что дело исключительно в идее, а не в коммерческом успехе.

С 2016 года Мэйрен находит своих моделей на улицах городов мира. Фотограф стремится привлекать к работе людей максимально непохожих на профессиональных моделей и не подходящих ни под какие стандарты. Работа – в том числе и пропагандистская – принесла результаты: клиентами Brother стали такие авторитеты, как Burberry, Vetements и JW Anderson. Успех Майкл интерпретировал однозначно: надо расширять список талантов.

В этом году портфолио агентства пополнилось именами и работами моделей, которых точно не назовешь стандартными и типичными. «Я всегда ищу людей, с которыми мне было бы интересно работать. Харизма и сильная личность для меня являются самыми важными вещами», – объясняет свою работу Мэйрен. В поисках уникальных людей, которые будут выделяться на общем фоне, приведенном к единому значению, он представляет съемку со своими новыми подопечными – Джои Дарлинг и Лили.