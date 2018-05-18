Модельное агентство для ЛГБТК-сообщества

В Нью-Йорке открылось модельное агентство, которое поможет трудоустроиться представителям сообщества ЛГБТК.

Американский кастинг-директор и фотограф Коди Чандлер решил помочь тем, кто до сих пор часто подвергается дискриминации. Чандлер открыл собственное модельное агентство New Pandemics, которое принимает на работу лишь представителей сообщества ЛГБТК. Основатель отмечает, что в его агентстве найдется работа для моделей любого пола, национальности и комплекции: «Многие из них действительно очень талантливые и целеустремленные. Я не фанат общепринятых стандартов красоты и привлекательности».