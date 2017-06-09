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Артем Кузелев

Модель-трансгендер впервые появилась в рекламе Gap

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  • 09 Июня 201714:15
Сюжеты: GAP, Рекламные кампании

Американский бренд собрал знаменитостей для съемок новой рекламной кампании. Одной из героинь ролика стала 18-летняя модель-трансгендер.

Автором и режиссером нового кампейна Bridging the GAP стал новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул. Режиссер пригласил с десяток знаменитостей, чтобы они вместе исполнили хит группы Boney M Sunny.

Среди героев съемки оказались Приянка Чопра, Уиз Халифа, Жасмин Садерс, Адвоа Абоа, Алек Век, Мария Боргес, а также 18-летняя трансгендерная модель Касил Макартур. Таким образом марка Gap призвала модное сообщество и своих клиентов расширять свои представления о современном мире и строить новые мосты друг к другу. Получилась очень летнее и зажигательное видео.

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