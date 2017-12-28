Модель Яна Захарова приносит удачу

Стоит ей сняться в роли героини концептуальной фотосессии в глянцевом издании, как его раскупают в несколько раз быстрее обычного, если же Яна становится лицом какого-нибудь бренда одежды, аксессуаров или участвует в рекламной съёмке магазина, шоу-рума, то будьте уверены – бизнес пойдёт в рост.

Именно поэтому direct в её Instagram всегда переполнен предложениями о сотрудничестве, хотя Яна не считает себя блогером, несмотря на то, что число её подписчиков в этой самой быстрорастущей социальной сети в мире составляет полсотни тысяч подписчиков, и это только начало.

Вообще, Яна – девушка разносторонняя. Она не только довольно много и плотно работает, но и, по возможности, часто путешествует, обожая знакомиться с разными культурами и погружаться в языковую среду тех стран, где бывает.

Также Яна стремится пробовать свои силы и в других областях, ведь постоянно развиваться, проявлять свои способности, раскрывать потенциал – её кредо. Так, Яна планирует попробовать себя в роли ведущей, телеведущей, она очень органична в кадре, и не только в статике, но и в движении. А совсем недавно Яна стала финалисткой конкурса красоты «Miss Fashion Russia 2017» и получила титул «Miss Fashion TV Russia», что только добавило красавице стремления взять в руки микрофон и встать перед камерой. И мы уверены, что в Новом, 2018м году, именно так всё и будет, и на этом поприще Яну тоже ожидает успех, ведь нужно приносить удачу не только другим, но и себе!