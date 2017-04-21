Модели-трансгендеры в лукбуке Proenza Schouler. Pre-Fall, 2017

Прощаясь с Нью-Йорком, дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес бросили вызов апатии по отношению к разнообразию в модной индустрии.

1 / 16 Proenza Schouler. Pre-Fall, 2017































Представляя лукбук последней американской коллекции, парни из дизайнерского дуэта заявили: «Разнообразие в нашей отрасли все эти годы оставалось тусклым». Чтобы подчеркнуть свое намерение развиваться в направлении интеллектуальной моды, дизайнеры сообщили: «В современном страшном мире нам нужно больше, чем когда-либо, говорить о вещах, которые важны для нас, и отстаивать справедливость».

Развивая эту мысль, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес пригласили фотографа Этана Джеймса Грина для работы над лукбуком межсезонной коллекции. В свою очередь, Грин пригласил в качестве героинь съемки своих подруг нью-йоркских моделей-трансгендеров Став, Маркс и Торрейн. Дизайнеры Proenza Schouler пришли в восторг и теперь с удовольствием представляют новый лукбук.