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Артем Кузелев

Модели-трансгендеры в лукбуке Proenza Schouler. Pre-Fall, 2017

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  • 21 Апреля 201710:44
Сюжеты: Proenza Schouler, Pre-fall 2017

Прощаясь с Нью-Йорком, дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес бросили вызов апатии по отношению к разнообразию в модной индустрии.

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  • Proenza Schouler. Pre-Fall, 2017

Представляя лукбук последней американской коллекции, парни из дизайнерского дуэта заявили: «Разнообразие в нашей отрасли все эти годы оставалось тусклым». Чтобы подчеркнуть свое намерение развиваться в направлении интеллектуальной моды, дизайнеры сообщили: «В современном страшном мире нам нужно больше, чем когда-либо, говорить о вещах, которые важны для нас, и отстаивать справедливость».

Развивая эту мысль, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес пригласили фотографа Этана Джеймса Грина для работы над лукбуком межсезонной коллекции. В свою очередь, Грин пригласил в качестве героинь съемки своих подруг нью-йоркских моделей-трансгендеров Став, Маркс и Торрейн. Дизайнеры Proenza Schouler пришли в восторг и теперь с удовольствием представляют новый лукбук.

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