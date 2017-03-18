Модели Вики Цыгановой прошли по Историческому музею под «Русскую водку»

Закрытый показ коллекции «Двадцать оттенков красного» певицы и дизайнера Вики Цыгановой прошёл в рамках российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week.

Певица занимается модельным бизнесом уже тринадцать лет и TSIGANOVA – бренд известный. Вика создаёт вещи из натуральных тканей (шёлк, шерсть), дополняет авторской вышивкой с использованием золотых и серебряных нитей, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и бисера. Основными мотивами служат классические узоры Персии в сочетании с русской техникой исполнения. Один из нарядов своего бренда — русскую душегрейку из кашемира и соболя — Вика в январе этого года подарила новой первой леди США Мелании Трамп.

И это не первый показ Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week. Предыдущий состоялся в октябре и стал официальным открытием MBFW SS’17. Тогда коллекция «Имперский стиль» была представлена в инсталляции «Волшебные сады», созданная командой под управлением стилиста и архитектора Екатерины Мельниковой. Музыку для каждой вещи из коллекции подобрал итальянский дирижер, композитор и мультиинструменталист Фио Дзанотти (саундпродюсер Адриано Челентано), специально для этого прилетевший из Италии.

Но нынешний показ был не менее эффектен.

Во-первых, чего стоило одно только место. Дефиле прошло в Парадных сенях Государственного исторического музея. Державные львы, узорные колонны, потолок, с которого все правители земли русской смотрели на моделей, одетых в стильные и оригинальные наряды.

Гостями показа стали Принцесса Герсенда Французская - Герцогиня Орлеанская, посол Тунисской Республики в России Мохаммед Али Шихи, известный дизайнер Карим Рашид, руководитель интернет-портала FashionEducation.ru Ирина Каримова, глава Имперского русского балета Гедиминас Таранда, модель Наталья Матросова, продюсер Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, художник Никас Сафронов.

Зрители увидели двадцать «луков», объединённых авторским стилем Цыгановой-дизайнера, уже ставшим узнаваемым среди специалистов моды.

Также впервые на подиуме была представлена обувь, расшитая вручную.

Креативным директором показа выступила один из самых успешных российских стилистов Гала Борзова, работавшая с такими брендами как Veuve Clicquot, Savage, Carlo Pazolini, Rubeus, Grishko, SELA, O'STIN, «Аэрофлот», Je T'aime, МЕГА, Alpen Gold, AVON. «Мне понравилось работать с Викой и её мужем. Они поддержали мою идею стилизации показа, - рассказала она. - Стилистику диктовали французская неделя моды и актуальные тенденции, которые сейчас присутствуют в мире. И, конечно же, место, где мы сегодня презентуем коллекцию — Исторический музей на Красной площади. Мы сделали такой коктейль: русские мотивы, русский мех, соболиные шубы, много бархата, определенного кроя рукава и актуальный сейчас гранж 90-х — джинсы, сетка... Я уверена, что это не последняя наша работа».



Гостей исторического вечера ожидали не только дефиле, но и выставка полотен легендарного путешественника Фёдора Конюхова, сразу ставших любимым фоном для фотосессий.



«Как только я вошёл, ожидания от вечера стали оправдываться: меня встретили картины великого Конюхова, а его «Красная чайка» - это вообще символ вечной надежды, - поделился Гедиминас Таранда. - С Викой мы давно сотрудничаем, а мои балерины участвовали в её показах. Во всей ееё коллекции чувствуются мягкость, силуэт, полёт, ощущение ветра и свободы, жажда жизни!» Никас Сафронов пообещал в скором времени написать портрет Конюхова. Не живописный, а фотографический портрет путешественника украшал футболку хозяйки вечера. В следующем сезоне дизайнер-Цыганова обещает презентовать коллекцию нарядов для мужчин, над которой она уже работает вместе с Фёдором. Ну а особо ценные гости уже получили шёлковые платки с принтами на темы конюховских картин.



И на сей раз обошлись патриотично обошлись без итальянских саундтреков. Модели дефилировали в исторических интерьерах под стилизованный к показу хит Цыгановой «Русская водка» - в новой актуальной аранжировке. Я даже и не узнал песню, которая в девяностые звучала из всех звукопередающих устройств. Надо полагать, всё внимание было сконцентрировано на коллекции.

Михаил ГУРЕВИЧ

Фото автора

и Николая КУШНИРЕНКО