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Армина Басилян

Моделирование одежды

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  • 22 Апреля 201814:24

В конце марта в Москве завершился DemoDay трека Сreative федерального стартап-акселератора GenerationS от РВК. В отборе приняли участие проекты в сфере моды и образования. Победителями стали команды стартапов из Москвы и Калининграда, они разделили между собой призовой фонд размером в 1 млн рублей от индустриального партнера трека ― компании Faberlic.

Первое место и приз в размере 500 000 рублей получила компания AVA EVA ― онлайн-платформа для заказа одежды, изготовленной по индивидуальным меркам.

Второе место и 350 000 рублей достались проекту по направлению «образование» «HintEd — Digital Adoption Platform», который представляет платформу интерактивного микрообучения, позволяющую быстро освоить сложную программу за счёт создания ряда подсказок в интерфейсе.

Третье место и 150 000 рублей завоевал проект Private Sale: торговая платформа использующая абсолютно новую система продаж для частных продавцов, дизайнеров, магазинов и брендов, которая не только помогает подобрать нужный товар, но и способна существенным образом повлиять на продажи товаров online и offline, сводя к минимуму общение продавца и покупателя.

Отдельного внимания жюри заслужили три проекта: LAR-X (3D-принтер одежды и трикотажных изделий), BustCAD (трехмерное проектирование одежды) и 3D Fashion SketchMaker (устройство для создания 3D-выкроек одежды), которые получат возможность пройти международную стажировку.

 

Что же из себя представялют проекты, кратко в обзоре.

 

Призеры

Первое место занял проект AVE EVA - конструктор одежды AVE EVA – это онлайн-платформа для создания и заказа высококачественной кастомизированной женской одежды, выполненной по технологии made-to-measure. Девушка заходит на сайт, выбирает нужную категорию одежды: платье, юбка или что-то из верха – рубашка, блуза или топ. Далее переходит к выбору фасона. На этом этапе клиент видит 3D-модель – прототип будущего изделия, а также может посмотреть дополнительные фото и прочитать описание. На втором шаге выбираем материал, оттенок. 3D-модель текстурируется, демонстрируя прообраз будущего наряда. На третьем шаге мы можем выбрать индивидуальные детали, к примеру, вырез, рукав и прочее, а также ввести свои персональные мерки. Мерки очень простые – любая девушка может без труда самостоятельно все измерить, даже профессиональный сантиметр не обязателен. 

Третье место и 150 000 рублей завоевал проект Private Sale: торговая платформа для продажи одежды и аксессуаров чем-то похожа на известное приложение для знакомств Tinder.  

Приложение делиться на две части. Одна это маркетплейс и вторая это CRM  система для магазинов и маркетов. Существует 2 года, есть версия только для ios, но скоро будет и для android.

Теперь приезжая в любой город России или Европы например, вы можете знать, какие модные магазинчики есть в этом городе. И можете сразу посмотреть товары в наличии. Инстаграм так не умеет. 

Главная фишка Private Sale, что именно продавец выбирает покупателя, может продавать свои товары друзьям, а может продавать всем подряд. Ну и конечно же продажа должна происходить в 48 часов после того как покупатель и продавец совпали в нашем приложении - т е выбрали друг друга.  Если она не происходит то товар возвращается обратно в ленту и ждет другого покупателя.

Отдельное внимание жюри

Bust Cadэто САПР для трехмерного проектирования одежды плотного прилегания,которая позволяет проектировать одежду как на самом манекене, также создаваь по фотографиям. Будет полезно всем, кто шьет белье, корсеты, спортивные изделия и компрессионнное белье.

Технологии могут применяться в web-сервисе удаленного определения размера одежды, виртуальной примерки: от проекции изделия до полноценного 3d вида изделия, одетого на манекен с оценкой комфортности. Итогом работы является API виртуальной примерки.

Есть несколько версий: 
BustCAD 3D Design используется для зарисовки скетчей моделей сразу в 3d, предоставляет возможность продумывать форму линий и подбирать колористическое решение элементов модели.
Версия BustCAD 3D Ind для работы с индивидуальными клиентами. Есть модуль подстройки манекена под индивидуальные параметры. В качестве исходных данных требуется 2 фотографии и 3 измерения.

Версия BustCAD 3D Base отличается от BustCAD 3D Ind тем, что дополнительно есть еще и база манекенов типового телосложения.
 

Fashion 3D Sketch Maker – это конструктор одежды в виртуальной реальности. Любой начинающий или профессиональный дизайнер, используя очки  или шлем виртуальной реальности, внутри виртуального пространства с помощью  виртуальной кисти,  может создавать новые объемные модели одежды вокруг манекена  и получать красивые трехмерные  эскизы. 

LAR-X - 3D принтер одежды и трикотажных изделий. Позволяет получить вязанное изделие нужного дизайна и размера "в 1 клик". LAR-X - малогабаритный аппарат, который легко можно поставить дома и печатать для себя или же организовать мелкосерийное производство одежды. Скорость печати LAR-X - 1 петля за 0,5 сек (свитер на взрослого примерно за 5 часов). В данный момент разработка находится на стадии mvp - есть несколько функционирующих прототипов, следующий этап - разработка ПО и пользовательского интерфейса. С привлечением инвестиций, пилотная модель LAR-X может быть выпущена уже к 2020 г.

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