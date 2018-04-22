Моделирование одежды

В конце марта в Москве завершился DemoDay трека Сreative федерального стартап-акселератора GenerationS от РВК. В отборе приняли участие проекты в сфере моды и образования. Победителями стали команды стартапов из Москвы и Калининграда, они разделили между собой призовой фонд размером в 1 млн рублей от индустриального партнера трека ― компании Faberlic.

Первое место и приз в размере 500 000 рублей получила компания AVA EVA ― онлайн-платформа для заказа одежды, изготовленной по индивидуальным меркам.

Второе место и 350 000 рублей достались проекту по направлению «образование» «HintEd — Digital Adoption Platform», который представляет платформу интерактивного микрообучения, позволяющую быстро освоить сложную программу за счёт создания ряда подсказок в интерфейсе.

Третье место и 150 000 рублей завоевал проект Private Sale: торговая платформа использующая абсолютно новую система продаж для частных продавцов, дизайнеров, магазинов и брендов, которая не только помогает подобрать нужный товар, но и способна существенным образом повлиять на продажи товаров online и offline, сводя к минимуму общение продавца и покупателя.

Отдельного внимания жюри заслужили три проекта: LAR-X (3D-принтер одежды и трикотажных изделий), BustCAD (трехмерное проектирование одежды) и 3D Fashion SketchMaker (устройство для создания 3D-выкроек одежды), которые получат возможность пройти международную стажировку.

Что же из себя представялют проекты, кратко в обзоре.

Призеры

Первое место занял проект AVE EVA - конструктор одежды AVE EVA – это онлайн-платформа для создания и заказа высококачественной кастомизированной женской одежды, выполненной по технологии made-to-measure. Девушка заходит на сайт, выбирает нужную категорию одежды: платье, юбка или что-то из верха – рубашка, блуза или топ. Далее переходит к выбору фасона. На этом этапе клиент видит 3D-модель – прототип будущего изделия, а также может посмотреть дополнительные фото и прочитать описание. На втором шаге выбираем материал, оттенок. 3D-модель текстурируется, демонстрируя прообраз будущего наряда. На третьем шаге мы можем выбрать индивидуальные детали, к примеру, вырез, рукав и прочее, а также ввести свои персональные мерки. Мерки очень простые – любая девушка может без труда самостоятельно все измерить, даже профессиональный сантиметр не обязателен.

Третье место и 150 000 рублей завоевал проект Private Sale: торговая платформа для продажи одежды и аксессуаров чем-то похожа на известное приложение для знакомств Tinder.

Приложение делиться на две части. Одна это маркетплейс и вторая это CRM система для магазинов и маркетов. Существует 2 года, есть версия только для ios, но скоро будет и для android.

Теперь приезжая в любой город России или Европы например, вы можете знать, какие модные магазинчики есть в этом городе. И можете сразу посмотреть товары в наличии. Инстаграм так не умеет.

Главная фишка Private Sale, что именно продавец выбирает покупателя, может продавать свои товары друзьям, а может продавать всем подряд. Ну и конечно же продажа должна происходить в 48 часов после того как покупатель и продавец совпали в нашем приложении - т е выбрали друг друга. Если она не происходит то товар возвращается обратно в ленту и ждет другого покупателя.

Отдельное внимание жюри

Bust Cad – это САПР для трехмерного проектирования одежды плотного прилегания,которая позволяет проектировать одежду как на самом манекене, также создаваь по фотографиям. Будет полезно всем, кто шьет белье, корсеты, спортивные изделия и компрессионнное белье.

Технологии могут применяться в web-сервисе удаленного определения размера одежды, виртуальной примерки: от проекции изделия до полноценного 3d вида изделия, одетого на манекен с оценкой комфортности. Итогом работы является API виртуальной примерки.

Есть несколько версий:

BustCAD 3D Design используется для зарисовки скетчей моделей сразу в 3d, предоставляет возможность продумывать форму линий и подбирать колористическое решение элементов модели.

Версия BustCAD 3D Ind для работы с индивидуальными клиентами. Есть модуль подстройки манекена под индивидуальные параметры. В качестве исходных данных требуется 2 фотографии и 3 измерения.

Версия BustCAD 3D Base отличается от BustCAD 3D Ind тем, что дополнительно есть еще и база манекенов типового телосложения.



Fashion 3D Sketch Maker – это конструктор одежды в виртуальной реальности. Любой начинающий или профессиональный дизайнер, используя очки или шлем виртуальной реальности, внутри виртуального пространства с помощью виртуальной кисти, может создавать новые объемные модели одежды вокруг манекена и получать красивые трехмерные эскизы.

LAR-X - 3D принтер одежды и трикотажных изделий. Позволяет получить вязанное изделие нужного дизайна и размера "в 1 клик". LAR-X - малогабаритный аппарат, который легко можно поставить дома и печатать для себя или же организовать мелкосерийное производство одежды. Скорость печати LAR-X - 1 петля за 0,5 сек (свитер на взрослого примерно за 5 часов). В данный момент разработка находится на стадии mvp - есть несколько функционирующих прототипов, следующий этап - разработка ПО и пользовательского интерфейса. С привлечением инвестиций, пилотная модель LAR-X может быть выпущена уже к 2020 г.

А что вы думаете обо всем этом?