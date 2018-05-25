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Ellie

Modest fashion in the city

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  • 25 Мая 201810:53

30 мая. г.Москва. Самая высокая смотровая площадка Европы. Крыша 354 метровой башни "Око". Анонсирующий показ Russia.ModestFashionWeek. В "Москва-Сити" будут представлены коллекции одежды, раскрывающие утонченность и притягательность направления modest fashion, отразят современный взгляд на этот тренд и вовлекут зрителей в мир элегантности и стиля.

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