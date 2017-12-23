MODI fun shop приглашает за новогодними подарками

MODI fun shop – молодая сеть магазинов с уникальными товарами и дизайнерскими решениями для самых различных случае жизни. Открыв первый магазин в Москве осенью 2017 года, сеть уже сейчас насчитывает 15 магазинов по России, среди которых: стрит-ритейл «На Арбате», магазин в ТРК «Афимолл Сити», ТРЦ «Европейкий», ТРК «Атриум», ТРК «Космопорт»(Самара), ТРЦ «Охта Молл» (Санкт-Петербург) и другие.

В ассортименте MODI - более тысячи наименований товаров для самых различных случаев жизни. Здесь можно купить все для веселых вечеринок, занятий спортом, декор для создания уюта в квартире, кухонную утварь, beauty аксессуары, подарки, модные гаджеты и украшения к Новому году!

В качестве подарков уже сейчас пользуются спросом игры и игрушки, например, дартс, настольный футбол, лото, милые плюшевые игрушки, игрушечные собаки. Их покупает как молодежь, так и люди постарше. Девушки и женщины покупают подружкам зеркала, наборы кистей для макияжа и другие товары из beauty категории. Мужчины предпочитают покупать друзьям гаджеты – наушники, держатели для телефона в машину, а также эспандеры и другие спортивные дизайнерские товары.

Стремительно набирают популярность товары для праздника – карнавальные маски, ободки с ушками, накладные ресницы, парики, краска для лица для боди-арт, накладные усы и смешные очки. Все готовятся к участию в новогодних вечеринках и корпоративах.

Новогодний декор для интерьера – подвески и игрушки для новогодних елок, праздничные элементы оформления интерьера, подсвечники, подушки и посуда с собаками (собака – знак года) также пользуются невероятной популярностью. Спрос на эти товары превосходит все ожидания.