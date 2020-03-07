Модная акция: "8 марта в леопарде"

Московский зоопарк запускает акцию «8 марта в леопарде». Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное.



В рамках праздника вас поздравит панда Диндин – по-китайски панда «кошачий медведь». В 12:00 она выйдет на волшебную полянку в вольере. Панда будет гулять среди красочных декоративных цветов и ледяных грибов, собирая вкусные угощения. Также Диндин получит особый цветочек, который лично раскрасил ее сосед – самец панды Жуи.



Затем мы приглашаем вас полюбоваться на диких кошек. В 14:00 начнется кормление прайда азиатских львов Роксака, Лины и Умиды, а в 14:30 – амурского тигра Мартина. С 16:00 по 17:00 свои любимые лакомства получат семья рысей Гайки и Чипа, пума Габриэль, снежный барс Аннет и звезда этого дня – амурский леопард Мизер.



Как отметила директор Московского зоопарка С.В. Акулова: «Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день – надев их расцветку».

По данным пресс-службы Московского Зоопарка.