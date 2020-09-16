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Диана Мицкевич

Модная акция: Бегом в музей!

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  • 16 Сентября 202009:33

20 сентября 2020 года Третьяковская галерея выступает культурным партнером Московского марафона и приглашает всех участников события бесплатно посетить Историческое здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке или выставки Инженерного корпуса до конца 2020 года.

Для получения билета необходимо предъявить администратору музея открытку с изображением картины Александра Дейнеки «Эстафета», на которую будет проставлен тематический штамп.

Победителям корпоративной эстафеты Третьяковка дарит пригласительные билеты в любое здание Галереи​.

 По данным пресс-службы Третьяковской галереи. 

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