Модная акция: Бегом в музей!

20 сентября 2020 года Третьяковская галерея выступает культурным партнером Московского марафона и приглашает всех участников события бесплатно посетить Историческое здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке или выставки Инженерного корпуса до конца 2020 года.

Для получения билета необходимо предъявить администратору музея открытку с изображением картины Александра Дейнеки «Эстафета», на которую будет проставлен тематический штамп.

Победителям корпоративной эстафеты Третьяковка дарит пригласительные билеты в любое здание Галереи​.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.