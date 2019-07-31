Модная акция: "Дыши полной жизнью" в Аптекарском огороде

1 августа, во Всемирный день борьбы против рака легкого, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроетсяинсталляция "Дыши полной жизнью".
Каждый посетитель получит в подарок шарик одного из двух цветов: чёрного, если человек курит, голубого, если не курит. Шарик необходимо поместить в прозрачную конструкцию в форме легких человека.
Официальная статистика утверждает, что в России курит 35% населения.
В завершении акции можно будет увидеть, какую долю от общего количества займут чёрные и голубые шары. Инсталляция будет работать до 4 августа возле оранжерейного комплекса либо внутри него.
Принять участие в акции сможет каждый!
Акция проводится при участии международной инновационной компания в области фармацевтики и диагностики Рош, дочернего предприятия F. Hoffmann-La Roche (Швейцария).
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм:
— Курение является основным фактором риска развития рака легкого. Около 85%-90% случаев заболевания так и или иначе связаны с табакокурением, в том числе пассивным. Каждые 10 минут в России от рака легкого умирает один человек. По нашему замыслу, инсталляция "Дыши полной жизнью" поможет еще раз напомнить о проблеме табакокурения и его влиянии на развитии рака легкого.
В этот же день, с целью выразить поддержку пациентам и врачам, ведущим борьбу с этим заболеванием, сотрудники "Аптекарского огорода" совместно с компанией Рош высадят пихты, лиственницы, березы, клёны, дубы, ольховники, гортензии, черника, пионы, привезенных из экспедиции с Сахалина и Дальнего Востока.
Высаженные растения станут дополнением нашей новой масштабной экспозиции — Дальневосточного сада с искусственными холмами с "горными тропами", каменным гротом (через который можно будет пройти за струями водопада), водоёмом с заросшими берегами, ручьем и мостиками.
Целебные свойства пихт и других деревьев издревле известны своей уникальностью и положительным эффектом в лечении лёгочных заболеваний.
Всемирный день борьбы против рака легкого отмечается ежегодно 1 августа. В этот день по всему миру будут проводиться различные акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения и врачей об этом заболевании, мерах его профилактики, диагностики и лечения.
Акция в "Аптекарском огороде" станет открывающим мероприятием в рамках программы "Дыши полной жизнью", поддерживаемой компанией Рош. До конца 2019 г. запланировано проведение серии диагностических и образовательных мероприятий в регионах РФ.
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По данным пресс-службы проекта.
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