Модная акция: «В зоопарке ждут подарки»

В канун Нового года с 25 по 31 декабря Московский зоопарк объявляет

беспрецедентную акцию «В зоопарке ждут подарки». В рамках нее каждый,

кто принесёт подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного

прохода на территорию. Пункт приема зоо-подарков будет работать на

главном входе ежедневно с 9:00 до 16:00.



Новый год - один из самых долгожданных праздников для миллионов людей.

Это время настоящих чудес и, конечно же, подарков, которые так приятно

дарить и получать. Чтобы порадовать горожан в преддверии новогодних

каникул, Московский зоопарк организовал акцию «В зоопарке ждут

подарки». Ее участники смогут не только поздравить больших панд,

мангустов, рысей и других животных с Новым годом, но и побывать у них в

гостях совершенно бесплатно.



«По традиции мы приготовили для наших дорогих посетителей много

приятных сюрпризов к Новому году. Один из них - это возможность погулять

по зимнему зоопарку бесплатно. Акция «В зоопарке ждут подарки» также является прекрасной возможностью порадовать вашего любимого обитателя зоопарка новой игрушкой.

Наши специалисты составили перечень тех вещей,

которые придутся по душе и будут полезны животным.

Это такой своеобразный вишлист, который гарантирует, что каждый подарочек будет использоваться по назначению, а не лежать без дела», - рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.



В списке подарков, одобренных зоологической службой, всевозможные

мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также

другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не

должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь

разнообразить жизнь обитателей зоопарка в канун новогодних праздников.

Чтобы принять участие в акции, нужно принести с собой в зоопарк подарок,

передать его волонтерам в специальном пункте на Главном входе и получить право бесплатного прохода зоопарк.

Кстати, каждый подарок - будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков - можно сопроводить открыткой с поздравлениями.

Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтёры зоопарка. Эти памятные предновогодние фото после завершения акции «В зоопарке ждут подарки» будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях зоопарка.



Подарите немного тепла и духа Нового года своим любимым животным!

По данным пресс-службы Московского зоопарка.