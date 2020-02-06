Модная акция: видеовалентинка на большом экране

14 февраля Sony Pictures совместно с Объединенной сетью кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк», «Формула Кино») и сервисом Рамблер/касса предоставят возможность признаться влюбви на большом экране. Акция приурочена к выходу в прокат продолжения романтической сказки «ЛЁД 2».





Акция пройдет в 36 кинотеатрах Объединенной сети, где зрители премьерных показов смогут сделать необычный подарок своим любимым – записать и показать видеовалентинку на большом экране кинотеатра перед сеансом самого романтического российского фильма этой зимы.



Для участия в конкурсе необходимо до 9 февраля включительно зарегистрироваться на специальном сайте акции https://sonypictures.ru/led2/, приобрести билеты на премьерный показ фильма «Лёд 2» в любой из кинотеатров Объединенной сети, участвующих в акции, записать и загрузить своё видеопризнание. Лучшие валентинки будут показаны на больших экранах 14 февраля на сеансах фильма «Лёд 2» в 20:05.

А ещё, в День всех влюбленных, романтическая сказка «ЛЁД 2», Sony Pictures и PeopleTalk дарят уникальную возможность сделать предложение своей второй половине на катке

ВДНХ!

Все что для этого нужно – это отправить на почту info@sonypictures.ru ‪до 10 февраля самое романтичное признание в любви и рассказать нам, почему именно с этим человеком ты решил связать свою судьбу!





В день выхода в прокат фильма «ЛЁД 2», 14 февраля, на катке ВДНХ автор самого трогательного письма получит возможность сделать предложение руки и сердца на специальном мероприятии при участии Александра Петрова, который лично приедет и

поздравит пару!

Также победителей ждут подарки: неповторимое помолвочное кольцо от компании «Бронницкий ювелир», сертификат на свадебный торт от семейной кондитерской «Любовь и сладости» и ночь в одном из лучших отелей России The Ritz Carlton Москва.

По данным пресс-службы проекта.