Модная дискриминация по половому признаку

Хотя мода считается индустрией, в большей степени связанной с женщинами, новое исследование показывает, что они не занимают здесь высших должностей.

Исследование, получившее название The Glass Runway, было проведено Советом модных дизайнеров Америки и журналом Glamour. Его цель – понять и устранить разрыва в гендерном равенстве в модной индустрии, а также изучить, как гендерные факторы влияют на карьеру. В отчете экспертов отражены такие важные тезисы:

В то время как мода потребляется и финансируется по большей части женщинами (они тратят в среднем в три раза больше на одежду, чем мужчины, по данным международной исследовательской компании NPD), к сожалению, высшие исполнительские и управленческие позиции в индустрии занимают мужчины. Ежегодно огромное количество женщин поступают на курсы в сфере модного образования (например, 85% студентов Института моды в Нью-Йорке – женщины), однако большинство из них в итоге получают только низшие должности даже через несколько лет в бизнесе.

В докладе также указывается, что климат, который царит в индустрии, не дает женщинам чувствовать себя уверенно. Это является одним из факторов, не дающих самостоятельно строить карьеру. Кроме того, из опрошенных 535 специалистов 100% женщин сообщили, что им приходится просить о продвижении по карьерной лестнице. Лишь 27% женщин получают рекомендации относительно своей карьеры от работодателей или менеджеров.

Многие женщины отвечали, что им пришлось отказаться от идеи получить более высокую должность после рождения детей. При этом 30% опрошенных допустили, что материнство может замедлить их карьеру.

Далее в докладе рассматривается вопрос о том, как можно преодолеть все эти проблемы. Авторы предлагают несколько четких программ, которые помогут расширить возможности и поддержат женщин на их профессиональном пути. Также приводятся примеры компаний, которые уже стремятся обеспечить женщинам равные возможности. Например, марка Gap, у которой есть исполнительный совет, состоящий на 70% из женщин и реализован план равного материального вознаграждения.

Примечательно, что в британском подразделении Conde Nast работает в три раза больше женщин, чем мужчин, но при этом сотрудницы зарабатывают в среднем лишь две трети от зарплат коллег-мужчин. Что касается люксовых брендов, то примеры Марии Грации Кьюри и Клер Уэйт Келлер – это всего лишь исключения. Всего 14% брендов управляются женщинами, а это значит, что еще многое предстоит сделать.