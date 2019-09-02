Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Модное меню: обед по Гиляровскому в ресторане Drinks@Dinners

  • 110
  • 0
  • 02 Сентября 201910:32

7 сентября в ресторане Drinks@Dinners при участии проекта Gedonistica пройдет обед «Москва и москвичи», посвященный Дню города. Это интерпретация на историческую тему и одновременно исследование кухни времен Гиляровского, благодаря которому во многом мы знаем о знаменитых блюдах, едоках и кулинарах того времени. Интересный и невероятно подробный экскурс в историю московских застолий позапрошлого века проведет Николай Омельченко, кандидат культурологии. 

А готовить аутентичные блюда для гостей будет команда ресторана Drinks@Dinners во главе с шеф-поваром Евгением Михайловым и победителем второго сезона реалити-проекта «Адская кухня» Владом Керезем. 

На историческом обеде гости узнают:

  • о самых знаменитых трактирах того времени и о том, почему туда приезжали даже из Петербурга;
  • какие блюда подавали в трактирах великим князьям;⠀
  • как был украден самый первый рецепт салата оливье и имеет ли он что-то общее с тем, что мы едим сейчас;
  • каким супом угощал Александр I своих царственных коллег на Венском конгрессе 1814 года;
  • какую кулебяку заказывали миллионеры и сколько в ней было ярусов;
  • что связывает гастрономические вкусы Пушкина, Островского и Похлебкина.

 

  •  

Меню обеда:

  • Первая версия салата оливье
  • Ботвинья с рыбой по рецепту князя Одоевского
  • Кулебяка, которую воспевал Крылов
  • Пастила, о которой писал Бунин

 


Обед состоится 7 сентября в 14-00.
Бронь столов обязательна. 
Ресторан Drinks@Dinners
Адрес: Пятницкая ул., 46, с.1 (м. Третьяковская, Новокузнецкая).

По данным пресс-службы проекта. 
 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru