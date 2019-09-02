Модное меню: обед по Гиляровскому в ресторане Drinks@Dinners

7 сентября в ресторане Drinks@Dinners при участии проекта Gedonistica пройдет обед «Москва и москвичи», посвященный Дню города. Это интерпретация на историческую тему и одновременно исследование кухни времен Гиляровского, благодаря которому во многом мы знаем о знаменитых блюдах, едоках и кулинарах того времени. Интересный и невероятно подробный экскурс в историю московских застолий позапрошлого века проведет Николай Омельченко, кандидат культурологии.

￼

А готовить аутентичные блюда для гостей будет команда ресторана Drinks@Dinners во главе с шеф-поваром Евгением Михайловым и победителем второго сезона реалити-проекта «Адская кухня» Владом Керезем.

На историческом обеде гости узнают:

о самых знаменитых трактирах того времени и о том, почему туда приезжали даже из Петербурга;

какие блюда подавали в трактирах великим князьям;⠀

как был украден самый первый рецепт салата оливье и имеет ли он что-то общее с тем, что мы едим сейчас;

каким супом угощал Александр I своих царственных коллег на Венском конгрессе 1814 года;

какую кулебяку заказывали миллионеры и сколько в ней было ярусов;

что связывает гастрономические вкусы Пушкина, Островского и Похлебкина.

Меню обеда:

Первая версия салата оливье

Ботвинья с рыбой по рецепту князя Одоевского

Кулебяка, которую воспевал Крылов

Пастила, о которой писал Бунин



Обед состоится 7 сентября в 14-00.

Бронь столов обязательна.

Ресторан Drinks@Dinners

Адрес: Пятницкая ул., 46, с.1 (м. Третьяковская, Новокузнецкая).

По данным пресс-службы проекта.

