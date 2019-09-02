Модное меню: обед по Гиляровскому в ресторане Drinks@Dinners

7 сентября в ресторане Drinks@Dinners при участии проекта Gedonistica пройдет обед «Москва и москвичи», посвященный Дню города. Это интерпретация на историческую тему и одновременно исследование кухни времен Гиляровского, благодаря которому во многом мы знаем о знаменитых блюдах, едоках и кулинарах того времени. Интересный и невероятно подробный экскурс в историю московских застолий позапрошлого века проведет Николай Омельченко, кандидат культурологии.
А готовить аутентичные блюда для гостей будет команда ресторана Drinks@Dinners во главе с шеф-поваром Евгением Михайловым и победителем второго сезона реалити-проекта «Адская кухня» Владом Керезем.
На историческом обеде гости узнают:
- о самых знаменитых трактирах того времени и о том, почему туда приезжали даже из Петербурга;
- какие блюда подавали в трактирах великим князьям;⠀
- как был украден самый первый рецепт салата оливье и имеет ли он что-то общее с тем, что мы едим сейчас;
- каким супом угощал Александр I своих царственных коллег на Венском конгрессе 1814 года;
- какую кулебяку заказывали миллионеры и сколько в ней было ярусов;
- что связывает гастрономические вкусы Пушкина, Островского и Похлебкина.
Меню обеда:
- Первая версия салата оливье
- Ботвинья с рыбой по рецепту князя Одоевского
- Кулебяка, которую воспевал Крылов
- Пастила, о которой писал Бунин
Обед состоится 7 сентября в 14-00.
Бронь столов обязательна.
Ресторан Drinks@Dinners
Адрес: Пятницкая ул., 46, с.1 (м. Третьяковская, Новокузнецкая).
По данным пресс-службы проекта.
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