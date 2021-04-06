Модная группа Aeffe, владеющая Moschino, зафиксировала падение продаж на 23%

В итальянском холдинге отчитались о результатах работы в 2020 году. Согласно опубликованным данным, коронакризис лишил группу Aeffe, владеющую марками Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino и Pollini, 23,4% продаж. Показатель по итогам года составил 269,1 млн евро.

По данным аналитиков компании, убыток Aeffe в 2020 году составил 21,4 млн евро. Для сравнения 2019 год холдинг завершил с прибылью в объеме 11,7 млн евро. Показатель EBIT также оказался отрицательным – минус 24,5 млн евро, годом ранее – плюс 25,1 млн евро. Показатель EBITDA в 2020 году составил 4,5 млн евро, годом ранее – 53,1 млн евро.

Исполнительный президент Aeffe Массимо Ферретти заявил: «Группа показала пример эффективного управления маркетингом и финансами. В 2020 году были запущены новые значимые проекты, которые должны встроиться в стратегию нашего дальнейшего развития. В числе реализованных в минувшем году инициатив оптимизация дистанционного шоурума, рост на платформах электронной коммерции и внедрение формата travel retail в Большом Китае».