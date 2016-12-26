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Рождество и Новый год (296)
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Диана Мицкевич

Модная и новогодняя: трендовые акценты образа

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  • 26 Декабря 201613:20
Сюжеты: Рождество и Новый год

До Нового года осталась всего неделя, а праздничный наряд еще не придуман? Или уже придуман, но не один и очень сложно сделать выбор? Дизайнеры понимают нас лучше чем мы сами и поэтому приготовили для нас множество простых и одновременно шикарных идей, чтобы мы успели преобразиться для самой волшебной ночи года даже в самый последний момент.

 

Алый поцелуй

Красная помада по-прежнему в лидерах праздничной моды и с ней не могут конкурировать другие цвета. Важно только найти свой идеальный оттенок красного. 

 

Алая помада не требует дополнительных спецэффектов в макияже - сияющий тон лица, бежевые тени, черный контур для глаз и черная тушь, немного румян - и ваш новогодний образ готов! А чтобы праздничный мэйк-ап стал не только вашим украшением, но и заботой о коже лица, подружитесь с натуральной декоративной косметикой от бренда Dr.Hauschka, которая создана только из природных пигментов.

 

Блестеть и танцевать 

Сияющие фактуры - бесконечный хит новогодней моды, особенно в сочетании с трендовыми коктейльными фасонами и деталями, как в праздничной капсульной коллекции для маленьких и взрослых модниц MINI ME от GUESS. Платья и топы из роскошной ткани ламе с металлическими нитями способны затмить даже блеск золота. А наряды из миллионов сверкающих искорок люрекса своевременно напомнят нам о беззаботной эпохе диско. Остается только подобрать музыку для новогодней вечеринки и устроить танцы до самого утра!

 

Нежное оперение

Впрочем, дизайнерских идей для встречи Нового года - всегда множество. Например, встретить Год Петуха в модном оперении принтов из рождественской коллекции бренда TOM TAILOR. Блуза и бомбер в воздушных россыпях перышек молочно-сиреневых тонов на контрастном фоне - абсолютный маст-хэв для начала дружбы с крылатым символом года. 

А игривая серебристая юбка плиссе составит с пернатыми топами гармоничный ансамбль оттенков и силуэтов. 

 

 

Ягодные лодочки

Какой же новогодний бал без королевских туфелек? Оставим практичную обувь для будней, а на праздник побалуем себя элегантными лодочками на каблуке.  

Модницы Британской королевской семьи обожают изящные туфли от старинного бренда Clarks, дизайнеры которого успевают идти в ногу со временем, не забывая свой фирменный аристократичный стиль. И в этом сезоне на витринах нас ждут колоритные замшевые лодочки вкусных ягодных оттенков брусники и смородины. 

Сумочка-малютка

Забудьте хотя бы на время праздников о строгих вместительных сумках и повесьте на плечо яркую кукольную малютку, в которой будут обитать только приятные дамские мелочи вроде помады, зеркальца и пудры. Вечерняя сумочка - не просто аксессуар, а произведение искусства в миниатюре, поэтому в фаворитах у дизайнеров ювелирного бренда TOUS - изысканный гранатовый бархат и позолоченная кожа. 

 

Пижамно-кружевная вечеринка 

Если вместо романтического ужина в ресторане вы предпочли уютный домашний вечер тет-а-тет, почему бы не устроить пижамную вечеринку с горячим сценарием соблазнения? 

Творческая команда бренда Women'secret создала ультраженственные сочетания повседневного хлопка и будуарного кружева с веселыми новогодними рисунками и пикантными фразами на белье, которые вполне могут заменить поздравительную открытку для вашего героя.  

Ваш домашний бельевой наряд для торжества вдвоем имеет право на бисер, пайетки, ажурные акценты и любые декорации высокой моды. 

 

Лучшие друзья всех девушек 

Фееричные стразы уже давно стали лучшими друзьями девушек, причем, в отличие от бриллиантов, которыми все-таки может похвастаться не каждая модница, мерцающие кристаллы Swarovski можно найти в любой домашней шкатулке украшений. 

В новогодней коллекции, героиней которой стала супермодель Карли Клосс, правят балом кристальные снежинки и замысловатые морозные узоры инея, знакомые нам с детства по рисункам на окнах. 

Ожерелья, сережки и браслеты а-ля льдинки переливаются в свете праздничных свечей множеством огненных вспышек, намекая, что пора загадывать желания и поднимать бокалы!

Автор: Диана Мицкевич 

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