Модная и новогодняя: трендовые акценты образа

До Нового года осталась всего неделя, а праздничный наряд еще не придуман? Или уже придуман, но не один и очень сложно сделать выбор? Дизайнеры понимают нас лучше чем мы сами и поэтому приготовили для нас множество простых и одновременно шикарных идей, чтобы мы успели преобразиться для самой волшебной ночи года даже в самый последний момент.

Алый поцелуй

Красная помада по-прежнему в лидерах праздничной моды и с ней не могут конкурировать другие цвета. Важно только найти свой идеальный оттенок красного.

Алая помада не требует дополнительных спецэффектов в макияже - сияющий тон лица, бежевые тени, черный контур для глаз и черная тушь, немного румян - и ваш новогодний образ готов! А чтобы праздничный мэйк-ап стал не только вашим украшением, но и заботой о коже лица, подружитесь с натуральной декоративной косметикой от бренда Dr.Hauschka, которая создана только из природных пигментов.

Блестеть и танцевать

Сияющие фактуры - бесконечный хит новогодней моды, особенно в сочетании с трендовыми коктейльными фасонами и деталями, как в праздничной капсульной коллекции для маленьких и взрослых модниц MINI ME от GUESS. Платья и топы из роскошной ткани ламе с металлическими нитями способны затмить даже блеск золота. А наряды из миллионов сверкающих искорок люрекса своевременно напомнят нам о беззаботной эпохе диско. Остается только подобрать музыку для новогодней вечеринки и устроить танцы до самого утра!

Нежное оперение

Впрочем, дизайнерских идей для встречи Нового года - всегда множество. Например, встретить Год Петуха в модном оперении принтов из рождественской коллекции бренда TOM TAILOR. Блуза и бомбер в воздушных россыпях перышек молочно-сиреневых тонов на контрастном фоне - абсолютный маст-хэв для начала дружбы с крылатым символом года.

А игривая серебристая юбка плиссе составит с пернатыми топами гармоничный ансамбль оттенков и силуэтов.

Ягодные лодочки

Какой же новогодний бал без королевских туфелек? Оставим практичную обувь для будней, а на праздник побалуем себя элегантными лодочками на каблуке.

Модницы Британской королевской семьи обожают изящные туфли от старинного бренда Clarks, дизайнеры которого успевают идти в ногу со временем, не забывая свой фирменный аристократичный стиль. И в этом сезоне на витринах нас ждут колоритные замшевые лодочки вкусных ягодных оттенков брусники и смородины.

Сумочка-малютка

Забудьте хотя бы на время праздников о строгих вместительных сумках и повесьте на плечо яркую кукольную малютку, в которой будут обитать только приятные дамские мелочи вроде помады, зеркальца и пудры. Вечерняя сумочка - не просто аксессуар, а произведение искусства в миниатюре, поэтому в фаворитах у дизайнеров ювелирного бренда TOUS - изысканный гранатовый бархат и позолоченная кожа.

Пижамно-кружевная вечеринка

Если вместо романтического ужина в ресторане вы предпочли уютный домашний вечер тет-а-тет, почему бы не устроить пижамную вечеринку с горячим сценарием соблазнения?

Творческая команда бренда Women'secret создала ультраженственные сочетания повседневного хлопка и будуарного кружева с веселыми новогодними рисунками и пикантными фразами на белье, которые вполне могут заменить поздравительную открытку для вашего героя.

Ваш домашний бельевой наряд для торжества вдвоем имеет право на бисер, пайетки, ажурные акценты и любые декорации высокой моды.

Лучшие друзья всех девушек

Фееричные стразы уже давно стали лучшими друзьями девушек, причем, в отличие от бриллиантов, которыми все-таки может похвастаться не каждая модница, мерцающие кристаллы Swarovski можно найти в любой домашней шкатулке украшений.

В новогодней коллекции, героиней которой стала супермодель Карли Клосс, правят балом кристальные снежинки и замысловатые морозные узоры инея, знакомые нам с детства по рисункам на окнах.

Ожерелья, сережки и браслеты а-ля льдинки переливаются в свете праздничных свечей множеством огненных вспышек, намекая, что пора загадывать желания и поднимать бокалы!

Автор: Диана Мицкевич