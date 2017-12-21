Модная индустрия защитит моделей

Британский Совет моды объявил о скором запуске горячей линии экстренной помощи моделям.

Британский Совет моды и Ассоциация модных агентств объявили о создании горячей телефонной линии для моделей, подвергшихся домогательствам и изнасилованиям. Исполнительный директор БСМ Кэролайн Раш подчеркнула, выступая пред журналистами: «Истории, которые стали известны в рамках недавней кампании #MeToo, означают, что необходимо работать всем вместе над исключением насилия и жестокого обращения».

Как обещают авторы проекта, каждая жалоба, поступившая в службу, обязательно будет рассмотрена. Телефон доверия будет доступен в рабочие часы, но во время лондонской Недели моды в феврале дозвонится до оператора можно будет круглосуточно.