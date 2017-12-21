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Артем Кузелев

Модная индустрия защитит моделей

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  • 21 Декабря 201710:40

Британский Совет моды объявил о скором запуске горячей линии экстренной помощи моделям.

Британский Совет моды и Ассоциация модных агентств объявили о создании горячей телефонной линии для моделей, подвергшихся домогательствам и изнасилованиям. Исполнительный директор БСМ Кэролайн Раш подчеркнула, выступая пред журналистами: «Истории, которые стали известны в рамках недавней кампании #MeToo, означают, что необходимо работать всем вместе над исключением насилия и жестокого обращения».

Как обещают авторы проекта, каждая жалоба, поступившая в службу, обязательно будет рассмотрена. Телефон доверия будет доступен в рабочие часы, но во время лондонской Недели моды в феврале дозвонится до оператора можно будет круглосуточно.

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