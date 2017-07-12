Модная коллаборация Motivi и Lula

Итальянский бренд женской одежды Motivi представляет модную коллаборацию с известным иллюстратором, Lula. Кампания «Скидки от сердца» - это четыре рисунка, придуманных Lula и перенесенных на романтичные футболки бренда кончиком карандаша. Известные личности fashion-мира и последние коллекции модных домов вдохновили художницу на создание нежных женских образов, которые были объединены с главным символом бренда Motivi, сердцем.

Таким образом, бренд продолжает кампанию #motividicuore, стартовавшую 14 февраля. Тогда тысячи розовых подушек в форме сердца наполнили улицы главных городов Италии. Продолжением истории стал проект с участием итальянских модных лидеров, приуроченный к музыкальному фестивалю Coachella, на котором бренд получил премию за лучшую модную digital кампанию.

При создании коллекции Motivi всегда внимательно следят за последними тенденциями в мире моды, не упуская при этом потребности современных девушек. Lula преследует те же цели, воплощая в жизнь историю под названием «Самый большой в мире гардероб». И этим летом творческий союз предлагает отправиться в сказочный мир элегантных и женственных вещей.

Футболки с иллюстрациями Лулы доступны в период распродажи в 320 магазинах Motivi по всему миру. Стоимость одной футболки в России - 2999 руб.