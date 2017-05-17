Модная коллекция для будущих мам от KIABI

В коллекции представлены модели со специальными мягкими вставками для поддержки живота: комбинезоны, шорты, джинсы, а также удобные блузки свободного кроя с модными вышивками. Для жаркого лета вы сможете подобрать платья с яркими принтами, которые подойдут для прогулок в парке или похода в кино.

Отдельная линейка купальников для беременных создана с учетом особенностей женской фигуры – поддерживающие лифы с вставкой, которая закрывает живот и трусы с завышенной талией. Дополнить свой образ вы сможете по-настоящему летними аксессуарами: соломенной шляпкой, сумочкой и удобной обувью на плоской подошве.

Всю коллекцию для будущих мам вы всегда сможете найти в отделе Maternity во всех магазинах KIABI и на сайте kiabi.ru