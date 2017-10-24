Модная коррекция

Airy Sensation – это линейка ультралегких, но при этом эффективно корректирующих моделей – бюстгальтеров, трусиков и боди, созданных из дышащей ткани и тончайшей технологичной сетки. Все модели с сертифицированной системой поддержки груди идеально скульптурируют и формируют силуэт, подчеркивая достоинства фигуры. Вдохновением для новой коллекции послужил роскошный и богатый стиль ар-деко, а главным цветом выбран будуарный черный.

В коллекции представлены модели бюстгальтеров с плотной чашечкой, небольшим пуш-ап эффектом, а также минимайзеры.

Плотная чашка Spacer Cup с запатентованной инновационной системой многослойной ткани обеспечивает в 4 раза больше воздухопроницаемости, позволяя дышать полной грудью. Широкое основание бюстгальтеров из нежного сатина придает дополнительную поддержку и создает четко очерченный силуэт, а геометричные панели визуально корректируют фигуру.

В пару к любому бюстгальтеру можно подобрать абсолютно незаметные под одеждой моделирующие трусики-тай, хипстеры или модель с завышенной талией.

Звездой коллекции становится боди Airy Sensation как сочетание высочайшего уровня коррекции с изысканным дизайном. Инновационный материал стягивает талию и моделирует боковые линии, но не ограничивает в движениях.