Модная Масленица: коллекции блинов от шеф-поваров

Наступившая Масленица приготовила для нас множество гурманских сюрпризов - шеф-повара модных ресторанов создали авторские блинные коллекции с интересными гастрономическими узорами, перекочевавшими из всевозможных стран мира.

Бренд-шеф ресторана MODUS Андрей Колодяжный специально к Масленице создал по-настоящему весеннюю коллекцию блюд. Легкие рецепты на основе разных видов муки, роскошные морепродукты, изобилие богатых витаминами зеленых овощей, корнеплодов и свежих трав, ароматы пробуждающейся природы — именно то что нужно, чтобы встретить весну в хорошей форме и бодром, солнечном настроении!

Блинное меню предлагает нам:

Блины из толокна с заправкой из йогурта и зелени.

Блины с пастернаком и бутонами весенних цветов.

Шпинатные блины с сыром горгонзола.

Блины из брокколи и цветной капусты с велюте из овощей и хвои.

Блины с тремя видами икры и свекольным «сыром».

Блины с лососем, соусом понзу и лимоном.

Блины из кукурузной муки с лососем.

Блины с камчатским крабом и авокадо.

Блины с грибами и яйцом-пашот.

Блины с мясом.

Блины с тыквой и хурмой под кленовым сиропом.

Блины с ягодами и лавандовым медом.

Оладьи с кленовым сиропом.

Хотите попробовать себя в блинном творчестве - приготовьте масленичные лакомства по рецепту шеф-повара винного бара BLUSH Александра Коробкова - блины с тартаром из форели!

Ингредиенты на 2 порции:

Для блинов:

Молоко – 120 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука – 50-70 гр.

Соль, сахар – по вкусу

Масло растительное – 20 мл

Для тартара:

Форель – 30 гр.

Имбирь маринованный - 5 гр.

Лук сибулет - 2 гр.

Соль, перец - по вкусу

Соус васаби - 5 гр.

Масло оливковое - 10 гр.

Приготовление:

Берем удобную глубокую емкость, в которой смешиваем яйца с солью и сахаром. Взбиваем их венчиком до однородной консистенции. Добавляем молоко, размешиваем. Добавляем постепенно муку, удаляя комочки и вымешивая тесто до однородности. Добавляем столовую ложку растительного масла. Отставляем тесто минут на 10. В это время ставим на огонь блинную сковороду, чтобы она успела нагреться. Тесто по истечении времени еще раз вымешиваем. Жарим блины на небольшом количестве масла.

Для тартара:

Берем мякоть форели, нарезаем кубиком. Имбирь маринованный нарезаем мелким кубиком. Лук сибулет также мелко рубим. Смешиваем соус с солью и перцем. Замешиваем основные ингредиенты, добавляем туда соус и масло. Вымешиваем.

При сервировке на один блинчик выкладываем начинку и заворачиваем произвольным образом – в рулетик или конвертиком.

Приятного аппетита!

Диана Мицкевич по данным пресс-службы гастрономических проектов.