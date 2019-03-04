Модная Масленица: коллекции блинов от шеф-поваров

Наступившая Масленица приготовила для нас множество гурманских сюрпризов - шеф-повара модных ресторанов создали авторские блинные коллекции с интересными гастрономическими узорами, перекочевавшими из всевозможных стран мира.Шеф-повар ресторана UHVAT Виктор Белей разработал специальное масленичное меню – разнообразное и креативное и, конечно, в русских традициях! Гостей ждет настоящий гастрономический праздник — 8 вкуснейших авторских блюд с блинами в главной роли. Каждое блюдо — это современная интерпретация традиционного русского угощения, деликатесные топпинги и изысканная праздничная подача.
• Блины с икрой и сметаной (классические черные блины со «снегом» из сметаны, красной икрой, зеленым маслом, зеленым луком и укропом) • Блины «Бородинские» с тартаром из сельди, щучьей икрой, яйцом и свеклой • Блины с мясным фаршем, соусом из болгарского перца и беконом • Запеченный блинно-печеночный пирог с капустой, яйцом и зеленым луком • Зеленые блины с соусом песто, семгой/неркой слабого посола и сливочным соусом • Шоколадные блины с орехами, вареньем из кураги и пломбиром • Оладьи с фисташковым заварным кремом, морошкой и клюквой • Блинчики с вареной сгущенкой, вишневым желе и лавандовой меренгой
Бренд-шеф ресторана MODUS Андрей Колодяжный специально к Масленице создал по-настоящему весеннюю коллекцию блюд. Легкие рецепты на основе разных видов муки, роскошные морепродукты, изобилие богатых витаминами зеленых овощей, корнеплодов и свежих трав, ароматы пробуждающейся природы — именно то что нужно, чтобы встретить весну в хорошей форме и бодром, солнечном настроении!
Блинное меню предлагает нам:
Блины из толокна с заправкой из йогурта и зелени.
Блины с пастернаком и бутонами весенних цветов.
Шпинатные блины с сыром горгонзола.
Блины из брокколи и цветной капусты с велюте из овощей и хвои.
Блины с тремя видами икры и свекольным «сыром».
Блины с лососем, соусом понзу и лимоном.
Блины из кукурузной муки с лососем.
Блины с камчатским крабом и авокадо.
Блины с грибами и яйцом-пашот.
Блины с мясом.
Блины с тыквой и хурмой под кленовым сиропом.
Блины с ягодами и лавандовым медом.
Оладьи с кленовым сиропом.
Хотите попробовать себя в блинном творчестве - приготовьте масленичные лакомства по рецепту шеф-повара винного бара BLUSH Александра Коробкова - блины с тартаром из форели!
Ингредиенты на 2 порции:
Для блинов:
Молоко – 120 мл
Яйцо куриное – 1 шт.
Мука – 50-70 гр.
Соль, сахар – по вкусу
Масло растительное – 20 мл
Для тартара:
Форель – 30 гр.
Имбирь маринованный - 5 гр.
Лук сибулет - 2 гр.
Соль, перец - по вкусу
Соус васаби - 5 гр.
Масло оливковое - 10 гр.
Приготовление:
Берем удобную глубокую емкость, в которой смешиваем яйца с солью и сахаром. Взбиваем их венчиком до однородной консистенции. Добавляем молоко, размешиваем. Добавляем постепенно муку, удаляя комочки и вымешивая тесто до однородности. Добавляем столовую ложку растительного масла. Отставляем тесто минут на 10. В это время ставим на огонь блинную сковороду, чтобы она успела нагреться. Тесто по истечении времени еще раз вымешиваем. Жарим блины на небольшом количестве масла.
Для тартара:
Берем мякоть форели, нарезаем кубиком. Имбирь маринованный нарезаем мелким кубиком. Лук сибулет также мелко рубим. Смешиваем соус с солью и перцем. Замешиваем основные ингредиенты, добавляем туда соус и масло. Вымешиваем.
При сервировке на один блинчик выкладываем начинку и заворачиваем произвольным образом – в рулетик или конвертиком.
Приятного аппетита!
Диана Мицкевич по данным пресс-службы гастрономических проектов.
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