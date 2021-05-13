Модная музыка: Лилу45 представила сингл «Восемь»

В наше время погони за спецэффектами, когда исполнители стирают свою индивидуальность ради внешнего впечатления, отказаться от масок – для многих непозволительная смелость. Тем ценнее появление таких артистов, как Лилу45, которая не боится быть пронзительно открытой и искренней, чувствовать и звучать на полную мощность души.

Новое имя среди андеграундных исполнителей Лилу45 презентовала сингл «Восемь». На сегодняшний день песня «Восемь» входит в Top20 VK, занимая 7 место в чарте «Shazam Россия» и 12 место в чарте VK, а пользователи Тик Тока сняли более 230 тысяч видео. Лилу45 на обложке плейлиста Инди VK, Spotify "Инди" - Украина и Россия. Обложки "Инди" и "Новые имена" входят в тройку лидеров, а в Сберзвук - обложка "Инди".

Это уже третий трек молодой артистки с уникальным тембром и харизматичной манерой исполнения. Подкупающая искренность, приятный ритм незаезженной мелодии и емкий, полный метафор текст, – трек совмещает все ингредиенты качественной альтернативной музыки.

Легкий и вкрадчивый голос в начале песни вдруг вступает в контраст с надрывом и глубиной насыщенного грудного тембра. Этот контраст завораживает, заставляя держать трек на повторе. Припев звучит как мантра.

«Стой! Зачем тебе вечность – считай до восьми, восемь – это уже бесконечность. Бесконечность сознания и лет, бесконечность любви», – эти слова напоминают простую и важную истину: живи и чувствуй сейчас. «Быть честным – это всегда риск, в любви или в музыке. Но только так можно чувствовать себя абсолютно живым», – комментирует Лилу45.

Клип на песню «Восемь» стал продолжением видеоролика на предыдущий трек «Гласными». Видеоряд задуман как музыкальный мини-сериал, который раскрывает основную идею будущего альбома Лилу45. Зрителям предлагается угадать, как повернется сюжетная линия в следующем клипе.

Ссылка на клип:

Фото - пресс-служба Лилу45