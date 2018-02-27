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Артем Кузелев

Модная награда от королевы Елизаветы II

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  • 27 Февраля 201820:10

На днях королева Великобритании вручила специальную награду дизайнеру Ричарду Куинну.

Очередной показ марки Richard Quinn состоялся перед выходными в рамках Недели моды в Лондоне. Дефиле посетила и совсем неожиданная гостья – сама королева Елизавета II. Царственная особа расположилась в первом ряду рядом с Анной Винтур. В финале королева Великобритании вручила дизайнеру Ричарду Куинну специальную награду, которая должна отметить его заслуги перед модной индустрией Соединенного королевства.

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