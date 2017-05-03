Новая коллекция Beppi скоро будет в Москве

Основанная в 1992 году в Португалии компания Planitoi сегодня поставляет свою продукцию торговых марок BEPPI, Beppi kids и WAY by Beppy в 72 страны мира. Это обувь для всей семьи: младенцев, детей, подростков, женщин, мужчин, престарелых. Это обувь на все случаи: праздники, пляж, отдых, спорт, работа. Это обувь для всех сезонов.

На предстоящей в Москве в июне (5-8 июня 2017) выставке обуви и аксессуаров «Мосшуз» компания Planitoi будет экспонировать обувь из новой коллекции AW2017 (Осень-Зима 2017) для всей семьи. В ассортименте слиперы, туфли и ботинки в стиле casual, тапочки из текстиля, резиновые ботинки и сапоги. В каталоге Planitoi 1800 наименований.



