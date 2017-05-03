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Евгений Романов

Новая коллекция Beppi скоро будет в Москве

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  • 03 Мая 201722:07

Основанная в 1992 году в Португалии  компания Planitoi сегодня поставляет свою продукцию торговых марок BEPPI, Beppi kids и WAY by Beppy в 72 страны мира. Это обувь для всей семьи: младенцев, детей, подростков, женщин, мужчин, престарелых. Это обувь на все случаи: праздники, пляж, отдых, спорт, работа. Это обувь для всех сезонов.

На предстоящей в Москве в июне (5-8 июня 2017) выставке обуви и аксессуаров «Мосшуз» компания Planitoi  будет экспонировать обувь из новой коллекции AW2017 (Осень-Зима 2017) для всей семьи. В ассортименте слиперы, туфли и ботинки в стиле casual, тапочки из текстиля, резиновые ботинки и сапоги. В каталоге Planitoi 1800 наименований.

 


 

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