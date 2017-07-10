Модная премьера: знаменитости представили "Сказ о Петре и Февронии"

Певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, дизайнер Валентин Юдашкин и другие знаменитости стали гостями премьеры нового отечественного мультфильма "Сказ о Петре и Февронии" в кинотеатре "Октябрь".

Авторы проекта Юрий Рязанов И Юрий Кулаков трудились над созданием нарисованной истории о любви муромского князя Петра и простой девушки Февронии целых семь лет и успели показать мультфильм зрителям к 10-летию Дня Семьи, Любви и Верности, который начали отмечать в маленьком городке Муроме и теперь каждый год 8 июля отмечают по всей России!

Лиричная песня Валерии на музыку композитора Виктора Чайки, забавный заяц с голосом Ивана Охлобыстина и множество кукольных старинных нарядов от художника Виктора Чугуевского превратили очень серьезную нравоучительную историю в настоящий праздник для детей и взрослых!

Кроме премьеры в столичном кинотеатре "Октябрь" творческая команда отправилась на праздничный концерт в Муром, чтобы лично представить свое творение на берегах реки Оки 8 июля.

Новый отечечественный мультфильм "Сказ о Петре и Февронии" в прокате во всех кинотеатрах страны с 6 июля!

Автор: Диана Мицкевич