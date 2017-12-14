Модная премия: L'ORÉAL наградил женщин-ученых

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла 11-я церемония вручения национальных стипендий L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке», которая вновь доказала, что красивые и модные женщины-ученые - не миф, а современная реальность!

Десяти молодым российским женщинам-учёным вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою научную карьеру в России.

Для гостей церемонии вечер в ГМИИ им. А.С. Пушкина начался с посещения выставки «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век», сопоставляющей два величайших явления в художественной культуре XIX столетия. Во время приветственного коктейля гости общались со стипендиатками и обменивались впечатлениями от выставки.

Торжественная церемония прошла в роскошном Белом зале музея.

«Каждый год во время этой церемонии мы не просто награждаем уникальных женщин-учёных, но и снова и снова подтверждаем обязательство L'Oréal в России и во всём мире поддерживать научное развитие благодаря большому вкладу женщин. Мы уверены, что они станут вдохновляющими примерами для молодых девочек, которые интересуются наукой», – сказал в своей речи Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L’Oréal в России.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России. Стипендиатами российского конкурса «Для женщин в науке» L’ORÉAL-UNESCO 2017 года стали:

Воробьева Надежда, г. Москва, Институт биологии гена РАН.

Грайфер Екатерина, г. Новосибирск, ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН).

Громова Ольга, г. Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Кибис Лидия, г. Новосибирск, Институт Катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирский Государственный Университет.

Колмычек Ирина, г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет.

Макарова Алёна, г. Москва, Институт молекулярной генетики РАН.

Москаленко Ольга, г. Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

Сафронова Екатерина, г. Москва, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН).

Турчанинова Мария, г. Москва, Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Международная премия For Women in Science, учрежденная в 1998 году ЮНЕСКО и компанией L'Oréal с целью вознаградить, поддержать и сделать известными женщин, развивающих свою карьеру в науке, стала первой научной наградой, присуждаемой женщинам. Поддержка женщин, посвятивших себя науке – необходимое условие для прогресса научных разработок. Преодоление существующих социальных стереотипов даст возможность женщинам более успешно строить свою научную карьеру и добиваться блестящих результатов.

Международную премию за жизненно важные научные открытия в Париже ежегодно получают 5 заслуженных женщин-учёных, по одной от каждого континента. За 19 лет существования программы были награждены 97 лауреатов, двое из них впоследствии получили Нобелевскую премию, а одна стала президентом Республики Маврикий.

15 международных стипендий «Восходящие таланты» (International Rising Talents) ежегодно присуждаются в Париже в рамках программы For Women in Science молодым женщинам-исследователям в ключевые моменты развития их карьеры. Победительниц выбирают из числа стипендиатов национальных программ. Эти стипендии дают им возможность получить неоценимый опыт работы в наиболее признанных и зарекомендовавших себя исследовательских институтах в любой стране мира.

Национальные стипендии, программа присуждения которых уже запущена во многих странах, в том числе в России, позволила более чем 2700 женщин-ученых продолжить свою научную карьеру.

Сегодня, перед лицом глобальных мировых проблем, жизненно важно оказать женщинам-учёным долгосрочную поддержку!

Более подробно ознакомиться с международной программой можно на странице The L'Oréal Corporate Foundation на сайте: http://www.loreal.com/the-loreal-foundation/foundation

По данным пресс-службы L'ORÉAL.