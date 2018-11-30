Модная премия: L'ORÉAL-UNESCO наградил женщин-ученых

Торжественная церемония традиционно прошла в величественном Белом зале музея. Её открыл своим выступлением лауреат многих престижных международных конкурсов, пианист Сергей Каспров. Перед непосредственным награждением и чествованием победительниц бессменная ведущая мероприятия Светлана Сорокина рассказала об истории проекта в России и в мире, отметив, что международной программе «Для женщин в науке» в этом году исполнилось 20 лет.
«Миру нужна наука, науке нужны женщины. Поэтому необходимо дать женщинам возможность сделать равный вклад в сегодняшний невероятный научный процесс. Как генеральный директор компании, которая признана одной из лучших по достижению результатов в области гендерного равенства, я могу подтвердить, что существует прямая связь между экономическим успехом и многообразием внутри команды. Многообразие в команде повышает способность к инновации, эффективности и достижению результата. Это верно и в отношении проведения научных исследований», – сказал в своей речи Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L’Oréal в России. Генеральный секретарь L’Oréal в России Жорж Шишманов также напомнил, что наука, вдохновение, равенство и многообразие являются принципами, которые лежат в основе всей деятельности L’Oréal и являются фундаментом программы «Для женщин в науке». В своей речи он поблагодарил всех, кто верит в программу и поддерживает её уже много лет, отметив, в частности, председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, председателя и членов жюри российского конкурса, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и представителей СМИ, ставших гостями мероприятия. «Ваша поддержка и участие играют важную роль в популяризации достижений женщин-учёных и преодолении существующих стереотипов», – сказал Жорж Шишманов. Стипендиатками российского конкурса L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке» 2018 года стали: 1. Анашкина Елена, г. Нижний Новгород, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН). 2. Герасимова Татьяна, г. Казань, Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН. 3. Ефименко Анастасия, г. Москва, Институт регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова. 4. Иванова Ольга, г. Москва, Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН). 5. Калугина Юлия, г. Томск, Томский Государственный Университет. 6. Мельникова Наталия, г. Москва, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук. 7. Панфилова Елизавета, г. Саратов, Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН). 8. Пенькова Анастасия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет. 9. Родионова Валерия, г. Калининград, Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта. 10. Скорб Екатерина, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).
В 2018 году на конкурс поступило 287 заявок из 42 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской Академии Наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий. С 2008 года в состав жюри входит профессор Санкт-Петербургского Института макромолекулярных компонентов РАН Татьяна Максимовна Бирштейн, удостоенная в 2007 году международной премии программы «Для женщин в науке» в номинации «Европа» за выдающиеся научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Санкт-Петербургского университета. В состав жюри 2018 года также вошли: • Софья Георгиевна Георгиева, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, член Европейской Академии. • Ольга Анатольевна Донцова, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии. • Михаил Петрович Егоров, доктор химических наук, профессор, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. • Сергей Артурович Недоспасов, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии, лауреат государственной премии РФ в области науки и технологий. • Александр Николаевич Образцов, доктор физико-математических наук, профессор. • Жорж Шишманов, генеральный секретарь L’Oréal в России. По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.
В России конкурс проводится с 2007 года при участии Российской Академии Наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. С этого момента стипендии получили уже 115 женщин-учёных. Организаторы уверены, что пример стипендиаток поддержит молодых российских ученых в их желании заниматься наукой и прибавит решимости и энтузиазма в открытиях. Более детальную информацию о национальных стипендиях «Для женщин в науке» можно получить на официальном сайте программы на русском языке: http://www.lorealfellowships-russia.org, а также на странице корпоративного фонда L'Oréal на сайте: http://www.loreal.ru/
По данным пресс-службы проекта.
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