Модная премия: Move Realty Awards 2018

В шикарном зале МИР на Цветном бульваре состоялось награждение одного из самых масштабных событий рынка недвижимости - премии Move Realty Awards 2018, учредителем которого является федеральный информационный портал о недвижимости MOVE.RU.
Было собрано рекордное количество заявок - свыше 100 девелоперов представили более 250 объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Участники конкурировали в 28 номинациях, разделенных в зависимости от стадии строительства, класса жилья и территориального расположения. Победитель выбирался в два этапа: оценка по критериям, основанным на потребительских запросах и голосование экспертного совета. Прием заявок на участие стартовал минувшей осенью. Два месяца шла оценка каждого номинанта и, наконец, были объявлены и награждены победители.
«Каждый год премия собирает все больше участников и гостей, развивается и растет, увеличивает свои масштабы. Мы рады, что можем объединить всех участников рынка на одной площадке. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом, будем двигаться дальше, и делать премию с каждым годом только лучше и лучше», - комментирует сооснователь Move.ru Александр Дужников.
Итак, победителями в номинациях стали:
Москва:
Проект года премиум-класса Москва – Комплекс клубных домов «Садовые кварталы», АО «ИНТЕКО»
Проект года премиум-класса на стадии реализации Москва – Клубный квартал «Резиденции архитекторов», AFI Development
Проект года бизнес-класса на стадии реализации Москва – Жилой комплекс «Династия», Sezar Group
Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства Москва – ЖК «Любовь и Голуби», СМУ-6 Инвестиции
Проект года комфорт-класса Москва – ЖК «Фили Град-2», MR Group
Проект года комфорт-класса на стадии реализации Москва – ЖК «Кварталы 21/19», ГК «ВекторСтройФинанс»
Проект года апартаменты бизнес-класса Москва – Квартал апартаментов бизнес-класса ONLY, Central Properties
Проект года апартаменты бизнес-класса на стадии реализации Москва – Концепт-лофт «LOFTEC», КОЛДИ
Проект года апартаменты комфорт-класса на стадии реализации Москва – Легендарный квартал на Березовой аллее, Д-Инвест
Московская область:
Проект года бизнес-класса Московская область – ЖК «Олимпийская Ривьера Новогорск», «Химки Групп»
Проект года комфорт-класса Московская область – UP-квартал «Новое Тушино», ФСК «Лидер»
Проект года комфорт-класса на стадии реализации Московская область – ЖК «Отрада», Отрада Девелопмент
Проект года стандарт-класса Московская область – ЖК «Видный Берег», Тройка РЭД
Проект года коттеджный поселок Московская область – Новые Вешки, Sawatzky
Проект года малоэтажного строительства Московская область – «Парк Апрель», KASKAD Family
Проект года комфорт-класса Новая Москва - ЖК «Москвичка», ГК «Гранель»
Санкт-Петербург:
Проект года бизнес-класса Санкт-Петербург – ЖК «Golden City», Glorax Development
Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург – Жилой квартал «LIFE-Приморский», ГК «Пионер»
Проект года комфорт-класса на стадии реализации Санкт-Петербург – ЖК LEGENDA Комендантского, LEGENDA Intelligent Development
Проект года стандарт-класса Санкт-Петербург – ЖК «Юттери», ЗАО «Ленстройтрест»
Проект года апартаменты Санкт-Петербург – DOCKLANDS.LIFE, Docklands development
Ленинградская область:
Проект года комфорт-класса Ленинградская область – ЖК «GREENЛандия», Setl City
Проект года стандарт-класса Ленинградская область – ЖК «Цвета Радуги», МАВИС
Помимо официальной части, в рамках церемонии вручения для гостей была организована зажигательная программа - неоновое шоу «Light Balance» и выступление кавер-группы, а также тесла-бар, где можно было насладиться коктейлями.
В рамках премии была также выставка работ мастерской «Вezloska» - необыкновенные произведения искусства в стиле артвуд - лаковая живопись в технике андегранж. Каждая картина была настолько уникальна, что никто не мог мимо них прийти.
А гвоздем светского вечера стало появление настоящей тигрицы, с которой гости могли сфотографироваться.
Диана Мицкевич по данным пресс-службы проекта.
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