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Диана Мицкевич

Модная премия: Move Realty Awards 2018

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  • 13 Апреля 201823:53

В шикарном зале МИР на Цветном бульваре состоялось награждение одного из самых масштабных событий рынка недвижимости -  премии Move Realty Awards 2018, учредителем которого является федеральный информационный портал о недвижимости MOVE.RU.

Было собрано рекордное количество заявок - свыше 100 девелоперов представили более 250 объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Участники конкурировали в 28 номинациях, разделенных в зависимости от стадии строительства, класса жилья и территориального расположения. Победитель выбирался в два этапа: оценка по критериям, основанным на потребительских запросах и голосование экспертного совета. Прием заявок на участие стартовал минувшей осенью. Два месяца шла оценка каждого номинанта и, наконец, были объявлены и награждены победители.

«Каждый год премия собирает все больше участников и гостей, развивается и растет, увеличивает свои масштабы. Мы рады, что можем объединить всех участников рынка на одной площадке. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом, будем двигаться дальше, и делать премию с каждым годом только лучше и лучше», - комментирует сооснователь Move.ru Александр Дужников.

Итак, победителями в номинациях стали:

Москва:

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Проект года премиум-класса Москва – Комплекс клубных домов «Садовые кварталы», АО «ИНТЕКО»

Проект года премиум-класса на стадии реализации Москва – Клубный квартал «Резиденции архитекторов», AFI Development

Проект года бизнес-класса на стадии реализации Москва – Жилой комплекс «Династия», Sezar Group

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Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства Москва – ЖК «Любовь и Голуби», СМУ-6 Инвестиции

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Проект года комфорт-класса Москва – ЖК «Фили Град-2», MR Group

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Проект года комфорт-класса на стадии реализации Москва – ЖК «Кварталы 21/19», ГК «ВекторСтройФинанс»

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Проект года апартаменты бизнес-класса Москва – Квартал апартаментов бизнес-класса ONLY, Central Properties

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Проект года апартаменты бизнес-класса на стадии реализации Москва – Концепт-лофт «LOFTEC», КОЛДИ

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Проект года апартаменты комфорт-класса на стадии реализации Москва – Легендарный квартал на Березовой аллее, Д-Инвест

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Московская область:

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Проект года бизнес-класса Московская область – ЖК «Олимпийская Ривьера Новогорск», «Химки Групп»

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Проект года комфорт-класса Московская область – UP-квартал «Новое Тушино», ФСК «Лидер»

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Проект года комфорт-класса на стадии реализации Московская область – ЖК «Отрада», Отрада Девелопмент

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Проект года стандарт-класса Московская область – ЖК «Видный Берег», Тройка РЭД

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Проект года коттеджный поселок Московская область – Новые Вешки, Sawatzky

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Проект года малоэтажного строительства Московская область – «Парк Апрель», KASKAD Family

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Проект года комфорт-класса Новая Москва -  ЖК «Москвичка», ГК «Гранель»

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Санкт-Петербург:

 

Проект года бизнес-класса Санкт-Петербург – ЖК «Golden City», Glorax Development

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Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург – Жилой квартал «LIFE-Приморский», ГК «Пионер»

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Проект года комфорт-класса на стадии реализации Санкт-Петербург – ЖК LEGENDA Комендантского, LEGENDA Intelligent Development

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Проект года стандарт-класса Санкт-Петербург – ЖК «Юттери», ЗАО «Ленстройтрест»  

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Проект года апартаменты Санкт-Петербург – DOCKLANDS.LIFE, Docklands development

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Ленинградская область:

Проект года комфорт-класса Ленинградская область – ЖК «GREENЛандия», Setl City

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Проект года стандарт-класса Ленинградская область – ЖК «Цвета Радуги», МАВИС

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Помимо официальной части, в рамках церемонии вручения для гостей была организована зажигательная программа - неоновое шоу «Light Balance» и выступление кавер-группы, а также тесла-бар, где можно было насладиться коктейлями. 

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В рамках премии была также выставка работ мастерской «Вezloska» - необыкновенные произведения искусства в стиле артвуд - лаковая живопись в технике андегранж. Каждая картина была настолько уникальна, что никто не мог мимо них прийти.

А гвоздем  светского вечера стало появление настоящей тигрицы, с которой гости могли сфотографироваться.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы проекта.

 
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