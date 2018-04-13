Модная премия: Move Realty Awards 2018

В шикарном зале МИР на Цветном бульваре состоялось награждение одного из самых масштабных событий рынка недвижимости - премии Move Realty Awards 2018, учредителем которого является федеральный информационный портал о недвижимости MOVE.RU.

Было собрано рекордное количество заявок - свыше 100 девелоперов представили более 250 объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Участники конкурировали в 28 номинациях, разделенных в зависимости от стадии строительства, класса жилья и территориального расположения. Победитель выбирался в два этапа: оценка по критериям, основанным на потребительских запросах и голосование экспертного совета. Прием заявок на участие стартовал минувшей осенью. Два месяца шла оценка каждого номинанта и, наконец, были объявлены и награждены победители.

«Каждый год премия собирает все больше участников и гостей, развивается и растет, увеличивает свои масштабы. Мы рады, что можем объединить всех участников рынка на одной площадке. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом, будем двигаться дальше, и делать премию с каждым годом только лучше и лучше», - комментирует сооснователь Move.ru Александр Дужников.

Итак, победителями в номинациях стали:

Москва:

Проект года премиум-класса Москва – Комплекс клубных домов «Садовые кварталы», АО «ИНТЕКО»

Проект года премиум-класса на стадии реализации Москва – Клубный квартал «Резиденции архитекторов», AFI Development

Проект года бизнес-класса на стадии реализации Москва – Жилой комплекс «Династия», Sezar Group

Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства Москва – ЖК «Любовь и Голуби», СМУ-6 Инвестиции

Проект года комфорт-класса Москва – ЖК «Фили Град-2», MR Group

Проект года комфорт-класса на стадии реализации Москва – ЖК «Кварталы 21/19», ГК «ВекторСтройФинанс»

Проект года апартаменты бизнес-класса Москва – Квартал апартаментов бизнес-класса ONLY, Central Properties

Проект года апартаменты бизнес-класса на стадии реализации Москва – Концепт-лофт «LOFTEC», КОЛДИ

Проект года апартаменты комфорт-класса на стадии реализации Москва – Легендарный квартал на Березовой аллее, Д-Инвест





Московская область:

Проект года бизнес-класса Московская область – ЖК «Олимпийская Ривьера Новогорск», «Химки Групп»

Проект года комфорт-класса Московская область – UP-квартал «Новое Тушино», ФСК «Лидер»

Проект года комфорт-класса на стадии реализации Московская область – ЖК «Отрада», Отрада Девелопмент

Проект года стандарт-класса Московская область – ЖК «Видный Берег», Тройка РЭД

Проект года коттеджный поселок Московская область – Новые Вешки, Sawatzky

Проект года малоэтажного строительства Московская область – «Парк Апрель», KASKAD Family

Проект года комфорт-класса Новая Москва - ЖК «Москвичка», ГК «Гранель»





Санкт-Петербург:

Проект года бизнес-класса Санкт-Петербург – ЖК «Golden City», Glorax Development

Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург – Жилой квартал «LIFE-Приморский», ГК «Пионер»

Проект года комфорт-класса на стадии реализации Санкт-Петербург – ЖК LEGENDA Комендантского, LEGENDA Intelligent Development

Проект года стандарт-класса Санкт-Петербург – ЖК «Юттери», ЗАО «Ленстройтрест»

Проект года апартаменты Санкт-Петербург – DOCKLANDS.LIFE, Docklands development





Ленинградская область:

Проект года комфорт-класса Ленинградская область – ЖК «GREENЛандия», Setl City

Проект года стандарт-класса Ленинградская область – ЖК «Цвета Радуги», МАВИС

Помимо официальной части, в рамках церемонии вручения для гостей была организована зажигательная программа - неоновое шоу «Light Balance» и выступление кавер-группы, а также тесла-бар, где можно было насладиться коктейлями.

В рамках премии была также выставка работ мастерской «Вezloska» - необыкновенные произведения искусства в стиле артвуд - лаковая живопись в технике андегранж. Каждая картина была настолько уникальна, что никто не мог мимо них прийти.

А гвоздем светского вечера стало появление настоящей тигрицы, с которой гости могли сфотографироваться.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы проекта.