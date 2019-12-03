Модная премия: L'ORÉAL и UNESCO наградили женщин-ученых

В роскошном Доме Пашкова в Москве прошла 13-я церемония вручения

национальных стипендий L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке». Десяти молодым российским женщинам-учёным вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою научную карьеру в России.



Перед награждением и чествованием победительниц бессменная ведущая

мероприятия Светлана Сорокина рассказала об истории проекта в России и в мире.



«Доля женщин, когда-либо удостоенных Нобелевской премии в области науки, едва ли превышает 3%. Всем им требуется много сил, упорства, веры в себя, чтобы жить своей мечтой. Превращение их мечты в реальность, расширение границ является целью нашей программы «Для женщин в науке». Потому что наука - это дело всего человечества. Предоставление женщинам своего законного места в науке и обществе означает предоставление миру более широких возможностей для эффективного решения основных проблем здравоохранения, изменения климата и даже искусственного интеллекта», – сказал в своей речи Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L’Oréal в России и СНГ.



Генеральный секретарь L’Oréal в России Жорж Шишманов также отметил, что представленность женщин в научной среде – это не вопрос равенства, это вопрос качества исследований.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.





Победительницами российского конкурса L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке» 2019 года стали:



1. Валеева Гузель Равилевна, Казанский федеральный университет, Казань

2. Веремейчик Галина Николаевна, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной

Aзии ДВО РАН, Владивосток

3. Виль Вера Андреевна, Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,

Москва

4. Кардаш Татьяна Юрьевна, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,

Новосибирск

5. Крумкачева Олеся Анатольевна, Институт «Международный томографический

центр» СО РАН, Новосибирск

6. Романчук Анна Юрьевна, Московский государственный университет им. М.В.

Ломоносова, Москва

7. Смирнова Ольга Александровна, Институт молекулярной биологии им. В. А.

Энгельгардта РАН, Москва

8. Тилинина Наталья Дмитриевна, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,

Москва

9. Федосеева Юлия Владимировна, Институт неорганической химии им. А.В.

Николаева СО РАН, Новосибирск

10.Шеремет Евгения Сергеевна, Томский политехнический университет, Томск



В 2019 году на конкурс поступило 335 заявок из 45 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской Академии Наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.



С 2008 года в состав жюри входит профессор Санкт-Петербургского Института высокомолекулярных соединений РАН Татьяна Максимовна Бирштейн, удостоенная в 2007 году международной премии программы «Для женщин в науке» в номинации «Европа» за выдающиеся научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Санкт-Петербургского университета.



Международная премия For Women in Science, учрежденная в 1998 году ЮНЕСКО и компанией L'Oréal с целью вознаградить, поддержать и сделать известными женщин, развивающих свою карьеру в науке, стала первой научной наградой, присуждаемой женщинам. Поддержка женщин, посвятивших себя науке – необходимое условие для прогресса научных разработок. Преодоление существующих социальных стереотипов даст возможность женщинам более успешно строить свою научную карьеру и добиваться блестящих результатов.

За 21 год существования программы были награждены 107 лауреатов, трое из них впоследствии получили Нобелевскую премию.



Более детальную информацию о программе национальных стипендий «Для женщин в науке» можно получить на официальном сайте проекта на русском языке: http://www.lorealfellowships-russia.org, а также на странице корпоративного фонда L'Oréal на сайте: http://loreal.ru/.

По данным пресс-службы проекта.