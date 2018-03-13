Модная вечеринка: дизайнерский BMW X2 в Адванс-Авто

Дилерский центр BMW Адванс-Авто презентовал новый автомобиль BMW X2 в радикально новом и смелом формате в самом центре столицы на Крымском валу.

Было громко. Было шумно. Было на грани.

Адванс-Авто превзошел все ожидания клиентов и действительно ПОСМЕЛ организовать самую крутую вечеринку в Москве!

Когда гости увидели его – новый BMW X2 стоял на бойцовском ринге. Настоящий бой состоялся за возможность прикоснуться к новинке.

Разговоры об этой модели шли уже очень давно. Абсолютно уникальный. Экстремально необычный. Мощный и атлетичный. Он предлагает динамику и маневренность, которые в этом классе не имеют равных. В сочетание с революционным дизайном и инновационными технологиями BMW X2 – экспрессивный герой новой эры. Знакомство с ним – уже победа.

Художник Игорь Самолет представил свою уникальную концепцию оклейки автомобиля. Кузов нового Х обрамляют стальные крылья, крылья разрезают смыслы и миры, разделяют на молекулы буквы человеческих слов, обрывки строчек, что в сердцах поколений, на перьях стальной птицы осадками проливаются мысли, мысли, что всегда рядом.

Музыкальное сопровождение вечера от группы S Mockingbird создавало неповторимую атмосферу, связывало две разных музыкальных стихии – породистый металлический рок и возвышенную надрывность классических инструментов.

Вечеринку посетили более 250 гостей, самые удачливые и активные получили памятные подарки от Адванс-Авто и партнеров мероприятия. The Art of Shaving подготовил для участников лотереи специальные подарки – наборы из линейки аксессуаров для бритья и сертификаты на услуги в их бутиках. Среди других призов были подарки-впечатления от P.S.BOX в специальном эксклюзивном дизайне с BMW X2. P.S.BOX – это сертификаты на целый калейдоскоп ярких эмоций и захватывающих мгновений, каждый может выбрать приключение, которое подходит именно ему среди более чем 20 представленных на выбор. Еще один партнер мероприятия и постоянный партнер BMW Russland Trading в России – Группа компаний «Цезарь Сателлит», лидер рынка систем безопасности для автомобилей – дарил гостям презентации сертификаты на установку противоугонных систем.

«Новый BMW X2 с его дерзким агрессивным характером будет особенно востребован среди активных амбициозных молодых людей, которые имеют чувство стиля, ценят индивидуальность и получают настоящее удовольствие от вождения, – отмечает Сергей Янчук, генеральный директор BMW Адванс-Авто. – Этот автомобиль будет всегда выделяться на дороге уникальным дизайном. Я уверен, наши клиенты оценят этот стиль, и скоро на дорогах Москвы мы увидим много ярких новинок».

Новый BMW X2 обладает впечатляющими характеристиками уже в базовой комплектации. Базируется новинка на переднеприводной платформе UKL со стойками McPherson и имеет опциональный полный привод с муфтой подключения задней оси. Кроссоверу доступны три варианта двигателя: базовый бензиновый вариант sDrive20i (192 л.с., 280 Нм) и дизельный xDrive20d (190 л.с. 400 Нм). Модель BMW X2 sDrive20i (масса– 1535 кг) разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с при максимальной скорости 227 км/ч. Версия xDrive20d (1675 кг) достигает 100 км/ч за 7,7 с (максимальная скорость – 221 км/ч). Габариты авто: 4360 мм в длину, 1526 мм в высоту, колесная база 2670 мм, клиренс ― 182 мм.

По данным пресс-службы группы компаний «АвтоСпецЦентр».