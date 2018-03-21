Модная вечеринка: искусство сомелье в Ауди Центре Таганка

Специально для самых избирательных гурманов – ценителей изысканных коллекционных вин и поклонников премиальных автомобилей бренда Audi – Ауди Центр Таганка проводит Вечер сомелье. Главная премьера 22 марта – знакомство с абсолютно новым Audi A8 L. В этот вечер посетители Ауди Центра Таганка смогут первыми увидеть абсолютно новый седан представительского класса.

После премьерного показа модели А8 L гости дилерского центра окунутся в историю виноделия, примут участие в мастер-классе, продегустируют разные сорта вин и закусок и насладятся живым исполнением музыкальных композиций на саксофоне.

Кроме знакомства с историей виноделия и дегустации вин в этот вечер в Ауди Центре Таганка будут действовать специальные условия на покупку автомобилей Audi всего модельного ряда.

22 марта вас ждет:

- демонстрация Российской премьеры нового флагманского седана Audi А8 L в Ауди Центре Таганка;

- фуршет и дегустация различных сортов вин;

- живая музыка;

- огромный выбор Audi в наличии на финальных условиях месяца

Ждем вас 22 марта в Ауди Центре Таганка по адресу Михайловский пр-д, 3, стр.25.

Сбор гостей в 19:00.

По данным пресс-службы группы компаний «АвтоСпецЦентр».