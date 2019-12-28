Модная вечеринка: зимняя сказка с новым BMW X6

Официальный дилер BMW Адванс-Авто собрал своих клиентов на презентации нового BMW X6 на уютном катке The Rink в Сколково. В этот день гостей мероприятия окружала теплая атмосфера предновогоднего праздника: зимние развлечения на свежем воздухе, сеты модного DJ, игры в керлинг, каток, горячие напитки и угощения – все это сделало субботний день ярким событием для всех участников мероприятия.

Центральным событием мероприятия, прошедшего в теплой атмосфере загородного пикника, безусловно, стала презентация нового спортивного SUV – BMW X6. Новый выразительный дизайн, высокая производительность 8-цилиндрового бензинового двигателя мощностью 530 л.с., исключительная точность адаптивной подвески M Professional, а главное идеальное сочетание пневматической подвески передней и задней осей и пакета xOffroad – все это лишь малая часть преимуществ, которые смогли по достоинству оценить присутствующие на презентации гости.

«Новый BMW X6 – хэдлайнер мероприятия, он воплощает в себе страсть к движению и дерзкий характер всего бренда BMW. Для нас презентация в Сколково – особенный день, так как этот автомобиль ждали, я бы даже сказала, вожделели наши клиенты очень давно. Мы уверены, что новый BMW X6 – это не только мощь, красота и престиж. Он соответствует высоким критериям европейской безопасности, которые так ценят приверженцы марки. Совсем скоро мы увидим этого зверя на дорогах столицы», – прокомментировала презентацию Ольга Михайлова, руководитель по маркетингу BMW Адванс-Авто.

BMW X6 сочетает себе впечатляющие пропорции и выразительный дизайн. Автомобиль поражает своими техническими характеристиками: 22-дюймовые колесные диски, 8-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 530 л.с., наличие современных IT-опций, таких как инновационная концепция управления операционной системы BMW 7.0 и идеальное сочетание адаптивной пневматической подвески передней и задней осей и пакета xOffroad.

Все это делает BMW X6 совершенным внедорожником, который готов к любым непредвиденным ситуациям на дорогах: скорость, невероятная динамика и стремительный разгон при максимальном уровне безопасности. Разгон до 100 км/ч занимает у нового BMW X6 всего от 4,3 секунд (в зависимости от комплектации). Максимальная скорость – до 240 км/ч., при этом расход топлива от 6,8 литров на 100 км.

По данным пресс-службы Адванс-Авто.