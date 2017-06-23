Модная вечеринка: знаменитости в гостях у Yves Delorme

Татьяна Михалкова, Игорь и Вадим Верники, Екатерина Стриженова, Елена Ищеева, Елена Захарова, Константин Крюков, Яна Поплавская, Алика Смехова, Валерия Гай Германика, а также известные дизайнеры и декораторы столицы стали гостями фееричной вечеринки в стиле озорных 20-х годов, устроеннной в московском салоне французского бренда Yves Delorme на Кутузовском проспекте.

Красивым поводом для торжества стала презентация новой изысканной коллекции постельного белья с вышивкой ручной работы Yves Delorme Couture, которая превзошла все ожидания столичного бомонда.

Знаменитых гостей встречали представители бренда: старший сын главы холдинга Fremaux Delorme и будущий наследник текстильной империи Амори Фремо с супругой, руководитель компании Yves Delorme в России и СНГ Вячеслав Зайцев и создатель кутюрной коллекции дизайнер Жером Дельмас.

Музыкально-танцевальным украшением вечера стало выступление харизматичного дуэта «Вертиго», добровольно заставившего танцевать фокстрот весь зал!

А ретро-аттракционы в виде черно-белых фотографий в боа и шляпках эпохи джаза в сочетании с олдскульными коктейлями превратили уютный салон на Кутузовском проспекте в замок Великого Гэтсби.

Кутюрная коллекция Yves Delorme - прелестный реверанс 200-летней истории бренда, который знаменит на весь мир как законодатель мод в королевстве постельного белья. Успешный дизайнер Жером Дельмас и лучшая вышивальщица Франции Изабель Шазе создали пять авторских комплектов, элегантно отражающих шарм самых очаровательных эпох: лиричные античные мотивы Orphee, классическая пропорциональность Octave, барочное кокетство Merveilleuse, пасторальная нежность Vivaldi и плавно-таинственные линии модерна комплекта Ernestine гармонично вживутся в любой, даже самый современный интерьер.

Золотистые колосья и обвитые плющом белоснежные струны лиры, нотные линейки и ажурные мережки, дубовые листья и георгины вышиты вручную на молочно-перламутрово сатине с ювелирным изяществом.

И кстати, каждый из комплектов этой коллекции может быть украшен вышивкой, созданной по образцу, предложенному заказчиком. Украсьте интерьер своего дома вместе с Yves Delorme Couture !

Автор: Диана Мицкевич