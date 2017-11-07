Модная выставка: "Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева"

Маэстро Александр Васильев вновь открывает красоту моды для всех желающих - до 31 декабря в пространстве Универмага "ХЦ Сокольники" вас ждёт незабываемо прекрасная выставка "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева".

Главный экспонат - всем известный хитон Аллы Пугачевой. Оригинал наряда, созданного вручную из узбекского шелка модельером Любовью Аксеновой для кинофильма "Женщина, которая поет" уже "развалился на куски" из-за своей популярности на концертах, но был в точности до малейших деталей и даже пятен случайно пролитой черной туши восстановлен в сотрудничестве с конферансье Примадонны Тамарой Малинкиной, ставшей почетной гостей на открытии выставки.

Драматичный образ Аллы Борисовны открывает колоритную галерею двадцати костюмов звёзд отечественного кино, которые до сих пор являются кумирами миллионов.

Роскошное бальное платье актрисы Натальи Гундаревой можно смело назвать нарядом, свободным от времени и трендов: королевский синий оттенок сапфира, мерцающее кружево и водопадно струящийя силуэт юбки достойны звания эталона вечерней моды и множества цитат среди современных дизайнеров.

Намного более скромное, но не менее интересное шафрановое платье кинодивы Натальи Фатеевой, которая, будучи доброй приятельницей и соседкой Александра Васильева передала в Фонд знаменитого историка моды около десятка своих выходных костюмов прошлого века.

Посвящением самой эксцентричной звезде ушедшей эпохи Людмиле Марковне Гурченко стал эффектный бархатно-ажурный наряд с мехом из комедии Эльдара Рязанова "Старые клячи".

Кроме того, вас ждёт встреча и фото на память с платьями Любови Полищук, Светланы Светличной, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Надежды Румянцевой, Валентины Серовой, Вии Артмане, Людмилы Касаткиной, Аллы Будницкой и других легендарных модниц.

Новая выставка "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева" открыта до 31 декабря на третьем этаже Универмага "ХЦ Сокольники".

Вход свободный!

Автор: Диана Мицкевич