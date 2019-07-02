Модная выставка: бренд ŠKODA помог найти #всемпособаке

В Новодевичьем парке прошла юбилейная, 20-я выставка #всемпособаке. Организатором акции выступил фонд «Подарок судьбы» при участии дилерских центров АвтоСпецЦентр ŠKODA. Выставку посетили 5000 человек. 130 собак разных по цвету, возрасту и размеру ждали своих будущих хозяев в минувшее воскресенье. И 34 из них уже обрели новый дом!

Все животные, представленные на выставке, были здоровы, привиты и готовы стать домашними. Новые хозяева, которые в этот день взяли четвероногих друзей, получили поддержку от организаторов: обучающие материалы и сертификаты на бесплатный выезд зоопсихолога на дом и удаленную консультацию ветеринара, корм, ветаптечку и средства для ухода за собакой.

#Всемпособаке – это не только крупнейшая выставка собак из приютов, на которой каждый посетитель мог встретить своего преданного друга, но и большой праздник для всей семьи. Гостей ожидали яркие красочные фотозоны, маркет с товарами для животных и их хозяев, вкусный фудкорт, ароматный кофе, призовой тир АВЗ и другие аттракционы, интерактивная детская зона и лотерея с ценными подарками от АвтоСпецЦентр ŠKODA. Для посетителей с животными на площадке были доступны бесплатные консультации ветеринаров и зоопсихологов, работал кабинет груминга, где четверолапые гости смогли навести красоту, тут же можно было распечатать памятные фото на инстапринтере или на фотомагнитах.

А еще #всемпособаке – это возможность ЛЕГКО помочь тем, кто нуждается. Во время выставки проходила акция #мешокдобра – сбор подарков для приютов-участников: корма, лекарств, амуниции и денежных средств.

«Мы очень рады, что выставка получила такой масштабный охват и что 34-х собак забрали домой новые хозяева. #Всемпособаке – это очень добрый и действительно нужный социальный проект. Сейчас в нашей стране повышается культура социальной ответственности граждан и, я считаю, что бизнес наряду с государственными структурами должен поддерживать развитие данного направления. ŠKODA – один из самых семейных автомобильных брендов и с 2017 года мы активно поддерживаем благотворительные фонды и приюты, занимающимися пристройством бездомных животных. Нам очень приятно было встретить на выставке наших сотрудников, клиентов и просто любителей бренда ŠKODA, которые приехали поддержать организаторов выставки, внести свой вклад в работу приютов-участников и познакомиться с животными, – отметил Роман Гидаятов, генеральный директор АвтоСпецЦентр ŠKODA Каширка.

По данным пресс-службы проекта.