Модная выставка: «Репетиция весны» в «Аптекарском огороде»

До 18 марта 2018 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит IV выставка «Репетиция весны» — крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений и самое популярное ежегодное событие в саду. Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии и прочие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны!

Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает хитрая методика под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. «Выгонка» требует от садовода знаний и сноровки.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм обещает нам в этом году еще больше очаровательных тюльпанов самых редких сортов на планете:

— В этом году наши гости увидят намного больше сортов тюльпанов, чем в прошлом, включая редкие, новые, самые чёрные в мире «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби».

Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Гости смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают всю Рассадную оранжерею.

Кроме того, будет много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне всяких сомнений, сюрпризы!

А совсем скоро, уже в мае тюльпаны из оранжереи перекочуют на клумбы под открытым небом. Кстати, теперь команда сада еще бережнее относится к природным ресурсам - недавно состоялась официальная презентация совместного экологического проекта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и Росбанка по сбору дождевой воды

Ожидается, что создание системы сбора дождевой воды завершится уже к осени 2018 года и по предварительным подсчетам позволит экономить до 20% ресурсов поливной воды из питьевого водопровода.

Мировые запасы питьевой воды постоянно сокращаются, поэтому использование дождевой воды — это масштабный вклад в защиту окружающей среды, забота о будущем человечества, сбережение средств и современные экотехнологии. Система сбора дождевой воды позволит «Аптекарскому огороду» радикально сократить расходы ценной питьевой воды — сад станет эталоном, примером для подражания, и мотивирует все прочие сады, парки, хозяйства на заимствование столь ценного опыта ради улучшения экологической ситуации в России и мире в целом!

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».