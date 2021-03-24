Модная выставка: роскошь придворных костюмов в Историческом музее

Совместный проект Государственного Эрмитажа и Исторического музея открывает серию юбилейных выставок, посвящённых 150-летию Исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Впервые Государственный Эрмитаж представляет в Историческом музее столь масштабный комплекс из своей коллекции – около 50 комплектов костюмов и более 60 аксессуаров.

«Выставка Государственного Эрмитажа — особое событие в жизни Исторического музея. Мы крайне признательны, что именно Эрмитаж с его уникальной по составу и разнообразию коллекцией костюма стал первым в череде гостей знаковых юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летия Исторического музея. В символическом смысле эта выставка сможет рассказать посетителям о первом визите Александра III и Марии Фёдоровны в музей во время коронационных торжеств 1883 года», – говорит директор ГИМ Алексей Левыкин.

«Это – подарок одного братского музея – другому. Эрмитаж и Исторический музей – главные хранители национальной памяти, дополняющие друг друга экспонатами и различием способов представления истории русской государственности и культуры. Наш подарок тщательно продуман и по сути своей – очень музейный. Мы делимся одним из главных своих сокровищ – коллекцией исторических костюмов, которые по природе своего материала могут выставляться только мимолетно. Потому выставка уникальна», – отмечает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Экспозиция посвящена церемониальной и повседневной жизни Русского двора – одного из самых великолепных монарших дворов Европы. В её состав включены произведения живописи и графики, архивные документы, образцы оружия, изделия из драгоценных металлов. Однако, главными экспонатами станут костюмы и аксессуары, которые подчеркнут мемориальный характер выставки: Государственный Эрмитаж представит одежду и личные вещи российских императоров и императриц, членов императорской фамилии, представителей аристократических семей, придворных дам и кавалеров, служителей высочайшего Двора времени последних Романовых.

Экспонируемые парадные и повседневные костюмы, утренние, вечерние и бальные платья, военные мундиры – все были исполнены в самых известных модных ателье Парижа, Лондона, Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы.

Один из разделов выставки посвящен жизни императорской семьи – Александра III и Марии Фёдоровны. Среди экспонатов представлены 18 платьев Марии Фёдоровны, которая была законодательницей мод среди дам высшего света. Каждый наряд императрицы восхищает изяществом силуэта, роскошью тканей, сложностью декора, мастерством исполнения. Александр III, в отличие от супруги, не любил светскую жизнь и предпочитал носить военную форму. Его штатские костюмы, исполненные в Петербурге, будут показаны публике впервые. В отдельной выставочной зоне представлены домашняя и утренняя одежда, бельё и личные вещи императора и императрицы. Помимо императорских костюмов зрители смогут увидеть парадные и бальные наряды княгини З.Н. Юсуповой, графини С.П. Гендриковой и других представительниц аристократических фамилий.

Наряду с предметами гардероба высокопоставленных особ в каждом зале будут представлены костюмы служителей императорского двора: камер-фурьеров, камердинеров, скороходов, придворных арапов. Многие одежды придворных сохранили на подкладках имена прежних владельцев, что делает их уникальными историческими памятниками.

Завершающим разделом выставки станет платье для церемонии бракосочетания великой княгини Александры Фёдоровны с императором Николаем II в 1894 году. Несомненно, внимание зрителей привлечет парадное платье Марии Федоровны, изготовленное специально для этого события в петербургском ателье А. Т. Ивановой. Платье сшито из белого шёлкового крепа – традиционной ткани для траурного костюма. Церемония бракосочетания происходила 14 (26) ноября, в день рождения вдовствующей императрицы, единственный день, когда глубокий «черный» траур по Александру III можно было ослабить до «белого».

Привезённая из Санкт-Петербурга коллекция придворного костюма середины XIX – начала ХХ века возродит в залах Исторического музея атмосферу официальных церемоний и церковных праздников, маскарадов и балов.

Выставка открыта до 16 июля 2021 года.

Место проведения: Выставочный комплекс Исторического музея.

Адрес: Площадь Революции д.2/3

По данным пресс-службы Государственного Исторического Музея.