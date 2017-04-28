Модная выставка: сказочные картины Кати Медведевой в Петровском Пассаже

В Петровском Пассаже гостит по-детски непосредственная выставка картин 80-летней художницы Кати Медведевой - женщины очень сложной судьбы с талантом создавать легкие, наполненные счастьем картины.

Восхищенный Марк Шагал назвал ее «чисто русским талантом», а искушенные парижские критики не смогли написать о творчестве Кати ни одной отрицательной рецензии.

На выставке, открывшейся в рамках Открытого Фестиваля Искусств «Черешневый Лес» при поддержке компании BOSCO DI CILIEGI, можно увидеть картины Кати Медведевой из десяти частных собраний, созданные в течение нескольких последних десятилетий.

Сказочные персонажи, поэты и балерины, птицы и деревенские избушки написаны будто рукой ребенка. Художница всегда фантазирует с материалами, создавая свои картины с помощью не только традиционных акварелей, масла и акрила, но и украшая полотна черным бархатом, шелком, сукном, искусственным жемчугом, стразами и даже цветными перьями!

«Люди почувствовали в моем творчестве что-то настоящее. Хочу дать совет: не сдавайтесь - никогда. Имейте цель в жизни - без цели жить нельзя. Эта выставка в Петровском Пассаже – вам урок: ищите себя в любом возрасте. Своего счастья я добилась творчеством. Я живу до сих пор, потому что пишу – для вас!» - призналась Катя.

Одними из первых гостей выставки стали Марина Лошак, Татьяна Метакса, Андрей Колесников, Маргарита Королева, Марк Тишман, Игорь Верник и другие знаменитости, которые торжественно поздравили Катю с юбилеем и помогли провести аукцион для благотворительного фонда «Галчонок».

Волшебная выставка Кати Медведевой «Искусство чистой души» открыта в Петровском Пассаже по 31 мая.

Фото: Данил Колодин

Текст: Диана Мицкевич