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Диана Мицкевич

Модная выставка: «УРОКИ ВХУТЕМАСА» в Музее МХАТ

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  • 23 Февраля 202123:02

Основанный в 1920 году в Москве ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) был одним из передовых европейских архитектурно-художественных вузов эпохи авангарда, повлиял на многие сферы художественного творчества, включая и театр.

 

 

В его стенах выросла целая плеяда талантливых мастеров, получивших мировую известность и признание. Спустя столетие интересно выстроить диалог поколений, прямо или опосредованно воспитанных на «уроках ВХУТЕМАСа».

 


В выставочном пространстве Дома Станиславского и Квартиры Немировича-Данченко будут представлены работы нескольких поколений художественной династии Арендт – современных художниц Наташи и Марии Арендт, Ариадны Арендт (1906-1997), Меера Айзенштадта (1895-1961) и Анатолия Григорьева (1903-1986) – скульпторов-выпускников ВХУТЕМАСа, а также эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского (1881-1933), Исаака Рабиновича (1894-1961), Владимира Татлина (1885-1953), Петра Вильямса (1902- 1947), в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе.

 


На выставке будут представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты Наташи и Марии Арендт, а также эскизы, макеты, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний.

 

Выставка открыта с  27 февраля по 11 апреля 2021 года.    
 

 

Дом-музей К. С. Станиславского
(Леонтьевский, 6/1)

 

 

  Квартира-музей Вл. И. Немировича-Данченко
(Глинищевский, 5/7, кв. 52)  

 

 

 

По данным пресс-службы Roza Azora Gallery. 

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