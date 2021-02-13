Модная выставка: «Даёшь konstrucтивизм!» в «Доме-Коммуне»

В легендарном здании «Дом-Коммуна на Орджоникидзе», построенном по проекту архитектора Ивана Николаева в 1929-1930-х годах, ныне «Точка кипения-Коммуна» НИТУ МИСиС, открывается юбилейная выставка «Даёшь konstrucтивизм!»

Эта многогранная выставка — возможность погрузиться в мир конструктивизма, ставшего колыбелью мирового дизайна, и познакомиться с идеями выдающихся мастеров 1920-1930-х гг. Экспозиция даст возможность узнать историю рождения и развития легендарного стиля, проросшего корнями в XXI век.

В работе над проектом приняли участие Союз дизайнеров России, семь музеев, шесть фондов, четыре университета и академии, и 53 дизайнера. Волонтерами фонда «Магия моды» было уделено большое внимание реконструкциям театральных и бытовых костюмов, которых было создано более 70.

В масштабном проекте представлены все грани конструктивизма. Лучшие плакаты, фотографии и полиграфию презентовал Архив А. Родченко и В. Степановой, проекты архитекторов — Музей архитектуры им. А.В. Щусева и Международный фонд им. Якова Чернихова. В экспозицию вошло много эскизов гениальных художников из фондов Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Музея-заповедника «Царицыно», Музея В.В. Маяковского.

На выставке присутствует и «перекличка поколений»: А. Бартенев выставил живопись, Солстудия — знаменитые платки, А. Пилин — изделия из промышленного войлока, В. Андреянова, Е. Макашова, В. Зубец, М. Манаков — современные костюмы, К. Гайдай — головные уборы. Рядом — яркие модели студентов художественных ВУЗов.

Благодаря Фонду Президентских грантов был издан объёмный каталог «Даёшь конструктивизм!», который безвозмездно передан творческим ВУЗам, молодым талантам и в библиотеки музеев-участников проекта.

Выставка открыта с 12 февраля по адресу: 2-й Донской проезд, д. 9, «Точка кипения – Коммуна».

По данным пресс-службы проекта.