Модная выставка: в Эрмитаже покажут туфли Manolo Blahnik

Весной, в апреле нас ждет новая выставка-сюрприз от Государственного Эрмитажа - 30 авторских рисунков и 214 туфель из архива знаменитого обувного кутюрье Маноло Бланика почти три месяца будут гостить в исторических стенах Главного Штаба Санкт-Петербурга.

Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство», посвященная такому многогранному и всегда неожиданному творчеству маэстро, станет ретроспективой туфель, созданных Маноло на протяжении 45 лет. Музейную коллекцию разделят на шесть тематических секций: «Природу», «Гала», «Искусство и Архитектуру», «Сердце», «Географию» и «Материалы».

«Гала» покажет туфли из самых дорогих материалов, а также изысканную обувь в стиле рококо, созданную Блаником для роскошного фильма «Мария-Антуанетта» Софии Копполы.

Шелк и бархат, бантики и точеные каблучки, россыпи кристаллов, жемчуга и множество других эффектных декораций в духе дореволюционного Версаля превращают каждую туфельку от Бланика в произведение высокого искусства!

Модели из линии «Сердце (Core)» адресованы важным для дизайнера личностям – Анне Пьяджи, Рианне, Сесилу Битону, Брижитт Бардо и даже Александру Македонскому. За каждой парой обуви стоят определенные образы или истории, основанные на воспоминаниях, деталях из любимых книг и фильмов.

Секция «Материалы» расскажет об ателье дизайнера и его любви к разнообразным тканям. В своих работах он использует атлас, тафту, вельвет, твид, кашемир, ручное кружево, шерсть, лен, хлопок, шелковую парчу, оттоманский шелк. Помимо материалов посетителям будут показаны фильмы о технике создания туфель.

Раздел «Географические влияния» - дизайнерская история, вдохновленная путешествиями Бланика по миру и его впечатлениями от Англии, Италии, Японии, Африке, Испании. И России. Особенно, любовью модельера к яркой личности императрицы Екатерины Великой.

«Природа» - ода миру ботаники с забавными цветочными и ягодными декорациями. Дизайнер одинаково восхищается морем, кораллами, скалами и животным миром, в том числе лошадьми и пантерами, чьи формы отражены в некоторых его туфлях.

А в коллекции «Архитектура и искусство» гости выставки познакомятся с туфлями, созданными Маноло как посвящение красоте легендарных творений Франсиско де Гойи, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других гениев изобразительного искусства.

Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство» ждет в гости модниц и модников с 29 апреля до 23 июля 2017 года.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Государственного Эрмитажа.