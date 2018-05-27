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Диана Мицкевич

Модница и динозавр в новой кампании TWINSET

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  • 27 Мая 201820:51
Сюжеты: Рекламные кампании

Итальянский бренд TWINSET представил новую дико красивую капсульную линию аксессуаров Raptor - на фото рыжеволосая красотка демонстрирует свои новую сумочку и сандалии в веселой компании гигантского динозавра по кличке Anky Punky, которой ей совсем не страшен. 

Дизайнерские новинки из молочной и черной кожи, усыпанные в душе панк-шика металлическими шипами-клыками, клепками и цепями действительно напоминают о доисторических временах нашего далекого прошлого. 

Впрочем, даже такие брутальные аксессуары не испортят, а только приправят адреналином безупречно женственные образы от миланских дизайнеров бренда TWINSET!

Автор: Диана Мицкевич 

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