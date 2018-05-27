Модница и динозавр в новой кампании TWINSET

Итальянский бренд TWINSET представил новую дико красивую капсульную линию аксессуаров Raptor - на фото рыжеволосая красотка демонстрирует свои новую сумочку и сандалии в веселой компании гигантского динозавра по кличке Anky Punky, которой ей совсем не страшен.

Дизайнерские новинки из молочной и черной кожи, усыпанные в душе панк-шика металлическими шипами-клыками, клепками и цепями действительно напоминают о доисторических временах нашего далекого прошлого.

Впрочем, даже такие брутальные аксессуары не испортят, а только приправят адреналином безупречно женственные образы от миланских дизайнеров бренда TWINSET!

Автор: Диана Мицкевич