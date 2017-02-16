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Фестиваль PLUS SIZE WEEK FEST

Модницы расширяют горизонты стандартов красоты!

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  • 16 Февраля 201712:25

Социальный проект "Полное счастье" проводит ежегодный всероссийский Конкурс красоты для девушек ПЫШНЫХ ФОРМ "Северная Аврора-2017". В этом году – юбилейный сезон!

Модницы расширяют горизонты стандартов красоты!

Добрый, красивый, зрелищный проект. За судьбой конкурсанток, их динамикой, дневниками Конкурса следят сотни тысяч читателей!

Посмотреть, как прошел Конкурс в прошлом году, можно на нашем сайте

По многочисленным просьбам, возрастной ценз и параметры конкурсанток изменены. Теперь участницы представят 2 возрастные категории 18-30 лет и 31-50 лет.

Финалу Конкурса предшествует серьезная подготовка участниц, работа с психологом, множество тренировок, интересных занятий, имидж-преображения, фото-сессии...

Конкурс - реальный шанс для девушек заявить о себе, получить новые уникальные возможности личностного и профессионального роста, возможность стать женщиной своей мечты!

Финальная часть Конкурса представлена в виде двухдневного мероприятия, с большим количеством гостей, прессы, фото-выставкой, воспевающей красоту пышны женщин. Апофеозом Фестиваля, традиционно станет торжественное вручение почетной премии, за существенный вклад в развитие рlus size культуры в России – выдающимся деятелям в областях моды, моделинга, дизайна, фотографии, СМИ и т.д.

Финал Конкурса состоится 9-10 сентября в Санкт-Петербурге.

Приглашаем на кастинг все желающих девушек и женщин!

Фото-кастинг с 10 февраля по 20 апреля!

Подробности:

http://www.happyplus.ru
https://vk.com/northernaurora

 

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